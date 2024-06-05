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Baldur's Gate 3 Hakkındaki Yorumlarıyla Ufkumuzu Açan Oyunculardan En Komik Steam Yorumları

Baldur's Gate 3 Hakkındaki Yorumlarıyla Ufkumuzu Açan Oyunculardan En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 17:19

Hayatlarımızı bir kenara bırakıp saatlerimizi, hatta günlerimizi harcadığımız, yalnızca karakter yaratma ekranında bile ömrümüzü tükettiğimiz bol ödüllü ve bol goygoylu Baldur's Gate 3 hakkında oyunculardan gelen en komik yorumları derledik!

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1. Siz siz olun bu oyunda açtığınız her kapıya dikkat edin. Bi' de milletin çocuğunu düşmanın kafasına fırlatmayın ayıptır yahu.

1. Siz siz olun bu oyunda açtığınız her kapıya dikkat edin. Bi' de milletin çocuğunu düşmanın kafasına fırlatmayın ayıptır yahu.

2. Fonda "Son Pişmanlık" çalıyor duyuyor musunuz?

2. Fonda "Son Pişmanlık" çalıyor duyuyor musunuz?

3. Bi' saniye, nE?

3. Bi' saniye, nE?

4. Bu durumda en uygun class bard gibi geldi?

4. Bu durumda en uygun class bard gibi geldi?

5. Bu oyunu gören Ubisoft, EA ve hatta CD Projeckt Red utanır mı? Sanmam...

5. Bu oyunu gören Ubisoft, EA ve hatta CD Projeckt Red utanır mı? Sanmam...
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6. İki zara yüz bin verdik, bi' beş dakika daha oyna zardan düşelim bari.

6. İki zara yüz bin verdik, bi' beş dakika daha oyna zardan düşelim bari.

7. Gören gözler için burada ne ibretler var.

7. Gören gözler için burada ne ibretler var.

8. Güldük eğlendik okey de şu CİMER meselesini ciddiye mi alsak ne yapsak?

8. Güldük eğlendik okey de şu CİMER meselesini ciddiye mi alsak ne yapsak?

9. ARKADAŞLAR SİZİN DERDİNİZ NE TAM OLARAK?!

9. ARKADAŞLAR SİZİN DERDİNİZ NE TAM OLARAK?!

10. Aksine, tüm bu durumlarda Baldur's Gate 3 size kollarını açmaya hep hazırdır. ❤️

10. Aksine, tüm bu durumlarda Baldur's Gate 3 size kollarını açmaya hep hazırdır. ❤️

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