Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Cengiz Han Travması Yaşayan Dededen Rüyada Musallat Olan Cücelere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Cengiz Han Travması Yaşayan Dededen Rüyada Musallat Olan Cücelere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 12:21

Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki görüşlerini mizahla harmanlamayı seçerek ortaya müthiş yorumlar çıkarttılar. Hazırsanız başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yav tamam da hangi ara görev yaptın, hangi ara oyunda ilerledin be kral?

1. Yav tamam da hangi ara görev yaptın, hangi ara oyunda ilerledin be kral?

Oyun: Baldur's Gate 3

2. Bi' de oyunlar öğretici değil derler. Standart bir ETS2 oyuncusu 23 dorse üreticisi ve 56 tır markası sayabilir.

2. Bi' de oyunlar öğretici değil derler. Standart bir ETS2 oyuncusu 23 dorse üreticisi ve 56 tır markası sayabilir.

Oyun Euro Truck Simulator 2

3. EdiLee ve Xkraltr her MMORPG'ye NPC olarak eklenmeli.

3. EdiLee ve Xkraltr her MMORPG'ye NPC olarak eklenmeli.

Oyun: Black Desert

4. Ryan Gosling de aynı ben.

4. Ryan Gosling de aynı ben.

Oyun: Cyberpunk 2077

5. "Tavsiye ediliyor"

5. "Tavsiye ediliyor"

Oyun: Rainbow Six: Siege

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Avusturya vs. Macaristan maçında "maç kiminle" diye soran dede mi bu?

6. Avusturya vs. Macaristan maçında "maç kiminle" diye soran dede mi bu?

Oyun: Ghost of Tsushima

7. Bromance 💘😍

7. Bromance 💘😍

Oyun: Stardew Valley

8. O rüyayı o kadar merak ettim ki...

8. O rüyayı o kadar merak ettim ki...

Oyun: Valheim

9. Ya bu her oyundaki savaş gazileri acaba gerçek bir grup mu? Bir grup gazinin internet cafe kapatıp oyunculara hayatı zindan etmeye yemin ettiğini düşünsenize.

9. Ya bu her oyundaki savaş gazileri acaba gerçek bir grup mu? Bir grup gazinin internet cafe kapatıp oyunculara hayatı zindan etmeye yemin ettiğini düşünsenize.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

10. 461 saat bakkalda durmayan bakkal vardır be kral.

10. 461 saat bakkalda durmayan bakkal vardır be kral.

Oyun: Supermarket Simulator

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın