Cengiz Han Travması Yaşayan Dededen Rüyada Musallat Olan Cücelere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Cengiz Han Travması Yaşayan Dededen Rüyada Musallat Olan Cücelere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkındaki görüşlerini mizahla harmanlamayı seçerek ortaya müthiş yorumlar çıkarttılar. Hazırsanız başlayalım!
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1. Yav tamam da hangi ara görev yaptın, hangi ara oyunda ilerledin be kral?
2. Bi' de oyunlar öğretici değil derler. Standart bir ETS2 oyuncusu 23 dorse üreticisi ve 56 tır markası sayabilir.
3. EdiLee ve Xkraltr her MMORPG'ye NPC olarak eklenmeli.
4. Ryan Gosling de aynı ben.
5. "Tavsiye ediliyor"
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6. Avusturya vs. Macaristan maçında "maç kiminle" diye soran dede mi bu?
7. Bromance 💘😍
8. O rüyayı o kadar merak ettim ki...
9. Ya bu her oyundaki savaş gazileri acaba gerçek bir grup mu? Bir grup gazinin internet cafe kapatıp oyunculara hayatı zindan etmeye yemin ettiğini düşünsenize.
10. 461 saat bakkalda durmayan bakkal vardır be kral.
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