Kick'e Bir Transfer Daha mı? PintiPanda Kick'te Yayınlara Başlayacağını Açıkladı

Twitch hem dünyada hem de ülkemizde kan kaybetmeye devam ederken yayıncıların yeni adresi ise Kick oluyor. Twitch'in çokça eleştirilen politikaları ve gelir paylaşım modeli gibi konuların da etkisiyle pek çok sevilen yayıncı içeriklerini Kick'e taşıdılar bile.