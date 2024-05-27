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Kick'e Bir Transfer Daha mı? PintiPanda Kick'te Yayınlara Başlayacağını Açıkladı

Kick'e Bir Transfer Daha mı? PintiPanda Kick'te Yayınlara Başlayacağını Açıkladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 11:24

Rakipleri kan kaybetmeye devam ederken yayın platformu Kick güçlenmeye devam ediyor. Pek çok sevilen yayıncı Kick'e geçerken platforma göz kırpan son yayıncı PintiPanda oldu.

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Twitch'in en büyük rakibi Kick sevilen yayıncıları kendine çekemeye devam ediyor.

Twitch'in en büyük rakibi Kick sevilen yayıncıları kendine çekemeye devam ediyor.

Twitch hem dünyada hem de ülkemizde kan kaybetmeye devam ederken yayıncıların yeni adresi ise Kick oluyor. Twitch'in çokça eleştirilen politikaları ve gelir paylaşım modeli gibi konuların da etkisiyle pek çok sevilen yayıncı içeriklerini Kick'e taşıdılar bile.

Kick'te yayınlara başlayacağını duyuran son isim ise Tuna "PintiPanda" Akşen oldu.

Kick'te yayınlara başlayacağını duyuran son isim ise Tuna "PintiPanda" Akşen oldu.
twitter.com

Kick hesabını Twitter hesabı üzerinden paylaşan PintiPanda'nın kanalının onaylı bir biçimde aktifleştirilmiş olması da 'yayınlar tamamen Kick'e mi taşınıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

PintiPanda yayınlarına uzunca bir süredir YouTube'da devam ediyordu.

PintiPanda yayınlarına uzunca bir süredir YouTube'da devam ediyordu.

Twitch'ten ayrıldıktan sonra yayınlarına önce Facebook Gaming üzerinden devam eden sevilen yayıncı daha sonrasında ise yeni adres olarak YouTube'u seçmişti.

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Sümeyye Demir

Pintipanda en sevdiğim yayıncıdır. Hellblade 2'yi yeni izledim kendisinden, muazzam bir yayıncı