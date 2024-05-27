Kick'e Bir Transfer Daha mı? PintiPanda Kick'te Yayınlara Başlayacağını Açıkladı
Kick'e Bir Transfer Daha mı? PintiPanda Kick'te Yayınlara Başlayacağını Açıkladı
Rakipleri kan kaybetmeye devam ederken yayın platformu Kick güçlenmeye devam ediyor. Pek çok sevilen yayıncı Kick'e geçerken platforma göz kırpan son yayıncı PintiPanda oldu.
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Twitch'in en büyük rakibi Kick sevilen yayıncıları kendine çekemeye devam ediyor.
Kick'te yayınlara başlayacağını duyuran son isim ise Tuna "PintiPanda" Akşen oldu.
PintiPanda yayınlarına uzunca bir süredir YouTube'da devam ediyordu.
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Pintipanda en sevdiğim yayıncıdır. Hellblade 2'yi yeni izledim kendisinden, muazzam bir yayıncı