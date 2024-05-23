Yayıncılar Akın Akın Kick'e Geçerken Toqtir'den Ters Köşe Twitch Açıklaması Geldi
Yayıncılar Akın Akın Kick'e Geçerken Toqtir'den Ters Köşe Twitch Açıklaması Geldi
Twitch özellikle Türkiye'de ağır kan kaybetmeye devam ederken sevilen yayıncı Sedat 'Toqtir' Sakmar Kick'e geçeceğine dair iddialara yanıt verdi.
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Twitch'in en büyük rakibi olan Kick elini güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizde de popüler yayıncılar birer birer Kick'e geçiyorlar.
Kick'e akın devam ederken geçtiğimiz günlerde Twitch'ten geçici süreliğine banlanan sevilen yayıncı Sedat "Toqtir" Sakmar da kendisine gelen "Kick'e geç" serzenişlerine yanıt verdi.
Toqtir Kick'e geçemyeceğini ve Twitch'te kalma sebeplerini ise böyle anlattı 👇
Toksik ortamdan sıkıldığını belirten Toqtir...
Dramaların teşvik edildiği bir ortamdansa Twitch'te kalmayı tercih ettiğini açıkladı.
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Ve hakkındaki iddialara da böyle yanıt verdi.
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