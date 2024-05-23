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Yayıncılar Akın Akın Kick'e Geçerken Toqtir'den Ters Köşe Twitch Açıklaması Geldi

Yayıncılar Akın Akın Kick'e Geçerken Toqtir'den Ters Köşe Twitch Açıklaması Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 17:03

Twitch özellikle Türkiye'de ağır kan kaybetmeye devam ederken sevilen yayıncı Sedat 'Toqtir' Sakmar Kick'e geçeceğine dair iddialara yanıt verdi.

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Twitch'in en büyük rakibi olan Kick elini güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizde de popüler yayıncılar birer birer Kick'e geçiyorlar.

Twitch'in en büyük rakibi olan Kick elini güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizde de popüler yayıncılar birer birer Kick'e geçiyorlar.

Twitch'in artık kronikleşmiş sorunları, yayıncılarla paylaştığı gelirin Kick'e göre çok daha düşük olması gibi sebeplerle ülkemizde sevilen pek çok yayıncının yeni adresi Kick olmuştu.

Kick'e akın devam ederken geçtiğimiz günlerde Twitch'ten geçici süreliğine banlanan sevilen yayıncı Sedat "Toqtir" Sakmar da kendisine gelen "Kick'e geç" serzenişlerine yanıt verdi.

Kick'e akın devam ederken geçtiğimiz günlerde Twitch'ten geçici süreliğine banlanan sevilen yayıncı Sedat "Toqtir" Sakmar da kendisine gelen "Kick'e geç" serzenişlerine yanıt verdi.

Yayınlarını hala Twitch'te devam ettiren Toktir geçtiğimiz gün Detroit: Become Human yayını esnasında sarf ettiği bazı cümlelerin nefret söylemi olarak anlaşıldığını ve 7 gün ban yediğini açıklamıştı.

Toqtir Kick'e geçemyeceğini ve Twitch'te kalma sebeplerini ise böyle anlattı 👇

Toqtir Kick'e geçemyeceğini ve Twitch'te kalma sebeplerini ise böyle anlattı 👇
twitter.com

Toksik ortamdan sıkıldığını belirten Toqtir...

Toksik ortamdan sıkıldığını belirten Toqtir...
twitter.com

Dramaların teşvik edildiği bir ortamdansa Twitch'te kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

Dramaların teşvik edildiği bir ortamdansa Twitch'te kalmayı tercih ettiğini açıkladı.
twitter.com
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Ve hakkındaki iddialara da böyle yanıt verdi.

Ve hakkındaki iddialara da böyle yanıt verdi.
twitter.com

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