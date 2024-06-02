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Talassofobiye Merhaba Dedirten Oyundan Kamyona Yükselen Oyuncuya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Talassofobiye Merhaba Dedirten Oyundan Kamyona Yükselen Oyuncuya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 13:38

Oyun dünyasında gündemin yoğun olduğu bir haftayı geride bırakırken gelin oyuncuların Steam'deki en komik yorumlarına birlikte bir göz atalım.

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Ya böyle değildir sanki ama?

Ya böyle değildir sanki ama?

Oyun: Ghost of Tsushima

E ONU DA YAPMAYALIM AMA ARTIK YA,LÜTFEN YA!

E ONU DA YAPMAYALIM AMA ARTIK YA,LÜTFEN YA!

Oyun: Project Zomboid

P-peki sen bu bilgiye nereden hakimsin? 😨

P-peki sen bu bilgiye nereden hakimsin? 😨

Oyun: PUBG: Battlegrounds

Bir MOBA oyuncusu nasıl mı doğuyor?

Bir MOBA oyuncusu nasıl mı doğuyor?

Oyun: Dota 2

Annem "sürekli bilgisayar başındasın, kalk biraz dışarı çık" dediğinde sunduğum bahaneler.

Annem "sürekli bilgisayar başındasın, kalk biraz dışarı çık" dediğinde sunduğum bahaneler.

Oyun: Senua's Saga: Hellblade 2

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🤷🏻♀️

🤷🏻♀️

Oyun: Diablo IV

Talassofobiye merhaba dedirten o oyun.

Talassofobiye merhaba dedirten o oyun.

Oyun: Subnautica

Biraz rahatlamak için oyuna girmek isterim. O sırada oyun:

Biraz rahatlamak için oyuna girmek isterim. O sırada oyun:

Oyun: Vampire Survivors

Anlayamazsınız...

Anlayamazsınız...

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Haftaya görüşmek üzere! (Oyun süresine 👀)

Haftaya görüşmek üzere! (Oyun süresine 👀)

Oyun: The Witcher 3

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