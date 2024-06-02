Talassofobiye Merhaba Dedirten Oyundan Kamyona Yükselen Oyuncuya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Talassofobiye Merhaba Dedirten Oyundan Kamyona Yükselen Oyuncuya Haftanın En Komik Steam Yorumları
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Ya böyle değildir sanki ama?
E ONU DA YAPMAYALIM AMA ARTIK YA,LÜTFEN YA!
P-peki sen bu bilgiye nereden hakimsin? 😨
Bir MOBA oyuncusu nasıl mı doğuyor?
Annem "sürekli bilgisayar başındasın, kalk biraz dışarı çık" dediğinde sunduğum bahaneler.
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🤷🏻♀️
Talassofobiye merhaba dedirten o oyun.
Biraz rahatlamak için oyuna girmek isterim. O sırada oyun:
Anlayamazsınız...
Haftaya görüşmek üzere! (Oyun süresine 👀)
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