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Epic Games Store'un Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Fiyatı 1,900 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Oluyor

Epic Games Store'un Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Fiyatı 1,900 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 11:18

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu ortaya çıktı. Steam'de 60 dolar, yani 1,900 TL'den fazla fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns bu hafta bedava olacak.

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Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri haliyle heyecanımız da tavan.

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri haliyle heyecanımız da tavan.

Oyunculara büyük indirim dönemleri ve özel günlerde gizemli bedava oyunlar verebilen Epic Games Store'da şimdilerde ise Mega İndirim zamanı. Oyuncular bir yandan sevilen oyunlara harika indirimlerle sahip olurlarken bir yandan da harika gizemli bedava oyunları kütüphanelerine ekleyebiliyorlar.

Önümüzdeki haftanın gizemli Epic bedavası da ortaya çıktı. Steam'de 1,900 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns sıradaki bedava oyunumuz olacak.

Önümüzdeki haftanın gizemli Epic bedavası da ortaya çıktı. Steam'de 1,900 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns sıradaki bedava oyunumuz olacak.

Sızıntının kaynağı bu zamana kadarki tüm sızıntıları doğru çıkan Deadlabs yazarı billbill-kun. 2022 yılında çıkan oyunumuz ise döneminde olumlu eleştiriler ile karşılanmıştı. Sıra tabanlı bir oynanış barındıran oyunumuzda süper kahramanlardan oluşan bir takıma liderlik ediyor, yaklaşan kıyameti durdurmaya çalışıyoruz.

Marvel's Midnight Suns'ı beklerken bu haftanın bedava oyunu ola Chivalry 2'yi de kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Marvel's Midnight Suns'ı beklerken bu haftanın bedava oyunu ola Chivalry 2'yi de kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam değeri 1,200 TL'yi aşan oyun 6 Haziran Perşembe saat 18:00'e kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak ancak sonrasında yerini Marvel's Midnight Suns'a bırakacak.

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