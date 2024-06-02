Epic Games Store'un Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Fiyatı 1,900 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Oluyor

Sızıntının kaynağı bu zamana kadarki tüm sızıntıları doğru çıkan Deadlabs yazarı billbill-kun. 2022 yılında çıkan oyunumuz ise döneminde olumlu eleştiriler ile karşılanmıştı. Sıra tabanlı bir oynanış barındıran oyunumuzda süper kahramanlardan oluşan bir takıma liderlik ediyor, yaklaşan kıyameti durdurmaya çalışıyoruz.