Epic Games Store'un Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Fiyatı 1,900 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Oluyor
Epic Games Store'un Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Fiyatı 1,900 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Oluyor
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu ortaya çıktı. Steam'de 60 dolar, yani 1,900 TL'den fazla fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns bu hafta bedava olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri haliyle heyecanımız da tavan.
Önümüzdeki haftanın gizemli Epic bedavası da ortaya çıktı. Steam'de 1,900 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns sıradaki bedava oyunumuz olacak.
Marvel's Midnight Suns'ı beklerken bu haftanın bedava oyunu ola Chivalry 2'yi de kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın