Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Bedava Oyunları Ortaya Çıktı
Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Bedava Oyunları Ortaya Çıktı
Amazon Prime'ın oyunculara farklı fırsatlar sunan servisi Amazon Prime Gaming'in 2024'ün Haziran ayında hangi ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkacağı nihayet açıklandı.
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Amazon Prime Gaming oyunculara pek çok fırsat sunsa da her ay verdiği bedava oyunların yeri elbette bir başka.
Amazon Prime Gaming 2024'ün Haziran ayında 7 farklı ücretsiz oyunla abonelerinin karşısına çıkacak. Prime Gaming'in önümüzdeki ay abonelerine vereceği bedava oyunlar ise şöyle 👇
Amazon Prime Gaming'in mayıs ayı oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.
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