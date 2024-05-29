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Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Bedava Oyunları Ortaya Çıktı

Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Bedava Oyunları Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 00:55

Amazon Prime'ın oyunculara farklı fırsatlar sunan servisi Amazon Prime Gaming'in 2024'ün Haziran ayında hangi ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkacağı nihayet açıklandı.

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Amazon Prime Gaming oyunculara pek çok fırsat sunsa da her ay verdiği bedava oyunların yeri elbette bir başka.

Amazon Prime Gaming oyunculara pek çok fırsat sunsa da her ay verdiği bedava oyunların yeri elbette bir başka.

Twitch'te seçilen bir yayıncıya prime abonelik fırsatı, çeşitli oyunlarda farklı oyun içi ögeler gibi avantajlar da sağlayan Amazon Prime Gaming tüm bunlara ek olarak her ay farklı oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Amazon Prime Gaming 2024'ün Haziran ayında 7 farklı ücretsiz oyunla abonelerinin karşısına çıkacak. Prime Gaming'in önümüzdeki ay abonelerine vereceği bedava oyunlar ise şöyle 👇

Amazon Prime Gaming 2024'ün Haziran ayında 7 farklı ücretsiz oyunla abonelerinin karşısına çıkacak. Prime Gaming'in önümüzdeki ay abonelerine vereceği bedava oyunlar ise şöyle 👇

  • Star Wars Battlefront 2 (Classic, 2005) - 6 Haziran -GOG

  • Weird West Definitive Edition - 6 Haziran - Epic Games Store

  • Genesis Noir - 6 Haziran - Amazon Games App

  • Everdream Valley - 13 Haziran -Amazon Games App

  • Mythforce - 13 Haziran - Epic Games Store

  • Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread - 13 Haziran - GOG

  • Projection: First Light - 13 Haziran - Amazon Games App

Amazon Prime Gaming'in mayıs ayı oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Amazon Prime Gaming'in mayıs ayı oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Geçtiğimiz ayın bedava oyunlarını kapmak için az bir zaman kalmış olsa da elinizi çabuk tutarak bu oyunlara da belirtilen tarihlere kadar sahip olabilirsiniz.

  • Tomb Raider Game of the Year Edition - 2 Mayıs

  • Lego Star Wars 2: The Clone Wars - 2 Mayıs

  • Dark City: International Intrigue - 9 Mayıs

  • Fallout 3: Game of the Year Edition - 9 Mayıs

  • Nine Witches: Family Disruption - 9 Mayıs

  • Electrician Simulator - 9 Mayıs

  • 100 Doors Games: Escape from School - 16 Mayıs

  • The Forgotten City - 16 Mayıs

  • Spirits of Mystery: Whisper of the Past - 23 Mayıs

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