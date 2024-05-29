Oyunculardan Fiyatı 14 Bin TL'yi Bulan LoL Kostümüne Yaratıcı Prostesto

Bir ev kirası fiyatına denk gelen kostüm beraberinde oyun içi unvan, imzalı açılış görseli, özel ifade ve simgeler gibi şeyleri de beraberinde getirirken hem ülkemiz hem de dünyadaki oyuncular ise yaklaşık 450 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan kostümün ücreti konusunda kızgınlar.