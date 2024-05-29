Oyunculardan Fiyatı 14 Bin TL'yi Bulan LoL Kostümüne Yaratıcı Prostesto
Oyunculardan Fiyatı 14 Bin TL'yi Bulan LoL Kostümüne Yaratıcı Prostesto
Kimi oyun içi kostüm ve eşyalar var ki fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Riot Games'in espor efsanesi Faker'a selam niteliğinde çıkarttığı Ahri kostümü fiyatıyla tüm dünyadaki oyuncuları çileden çıkartmaya yeterken oyuncular çareyi yaratıcı bir protestoda buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Riot Games League of Legends espor sahnesinin efsane oyuncularından Lee 'Faker' Sang-hyeok'u özel bir kostüm serisi ile onurlandırıyor.
League of Legends'ın en pahalı kostümü unvanını da taşıyacak olan Signature paketi için 14 bin TL'den fazlasını gözden çıkartmanız gerek!
Oyuncular fiyatı dudak uçuklatan Ahri kostümüne karşı çareyi yaratıcı bir protestoda buldular.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın