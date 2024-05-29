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Oyunculardan Fiyatı 14 Bin TL'yi Bulan LoL Kostümüne Yaratıcı Prostesto

Oyunculardan Fiyatı 14 Bin TL'yi Bulan LoL Kostümüne Yaratıcı Prostesto

Croft
Croft - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 22:48

Kimi oyun içi kostüm ve eşyalar var ki fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Riot Games'in espor efsanesi Faker'a selam niteliğinde çıkarttığı Ahri kostümü fiyatıyla tüm dünyadaki oyuncuları çileden çıkartmaya yeterken oyuncular çareyi yaratıcı bir protestoda buldu.

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Riot Games League of Legends espor sahnesinin efsane oyuncularından Lee 'Faker' Sang-hyeok'u özel bir kostüm serisi ile onurlandırıyor.

Riot Games League of Legends espor sahnesinin efsane oyuncularından Lee 'Faker' Sang-hyeok'u özel bir kostüm serisi ile onurlandırıyor.

Efsane esporcu ile birlikte çalışılarak hazırlanan kostüm serisinin fiyatları ise dudak uçuklatan cinsten. Hall of Legends koleksiyonuna dahil olan en ucuz paket olan yaklaşık 40 dolardan başlarken koleksiyonun en pahalı paketi Signature Legend Collection ise fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

League of Legends'ın en pahalı kostümü unvanını da taşıyacak olan Signature paketi için 14 bin TL'den fazlasını gözden çıkartmanız gerek!

League of Legends'ın en pahalı kostümü unvanını da taşıyacak olan Signature paketi için 14 bin TL'den fazlasını gözden çıkartmanız gerek!

Bir ev kirası fiyatına denk gelen kostüm beraberinde oyun içi unvan, imzalı açılış görseli, özel ifade ve simgeler gibi şeyleri de beraberinde getirirken hem ülkemiz hem de dünyadaki oyuncular ise yaklaşık 450 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan kostümün ücreti konusunda kızgınlar.

Oyuncular fiyatı dudak uçuklatan Ahri kostümüne karşı çareyi yaratıcı bir protestoda buldular.

Oyuncular fiyatı dudak uçuklatan Ahri kostümüne karşı çareyi yaratıcı bir protestoda buldular.

Forumlar, X ve Reddit gibi mecralarda konuyu tartışan oyuncular maçlarda Ahri karakterini banlayarak karakteri kimseye oynatmayarak kostümü satın alan oyuncuların ve Riot Games'in canını sıkmakta kararlı. Bunun yanında popüler Twitch yayıncısı Asmongold da kostüm fiyatının protesto edilmesi için oyunculara çağrı yaparak duruma karşı görüşlerini açıkladı. Riot Games'ten konuya ilişkin bir geri adım gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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