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Taciz Paylaşımları İçin Gelen Özre Limon FC'nin Rakip Takım Oyuncusundan Yanıt Geldi

Taciz Paylaşımları İçin Gelen Özre Limon FC'nin Rakip Takım Oyuncusundan Yanıt Geldi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 21:07

Ülkemizi Kings World Cup'ta temsil eden Limon FC ekibe dahil olan yayıncı Holmes'ün çirkin paylaşımlarının ardından topa tutulmuştu. Taciz paylaşımlarının ardından gelen özre ise olayların gündeme gelmesinde kilit rol oynayan rakip oyuncudan yanıt geldi.

Kaynak

Sevilen yayıncı Elraenn'in takımı Limon FC şu sıralar ülkemizi Kings World Cup'ta temsil etmek için Meksika'da ancak takımın adı ilk galibiyetinden ziyade taciz iddiaları ile gündemde.

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Holmes'ün paylaşımları ülkemizdeki oyuncu ve takipçilerden de büyük tepki görürken Limon FC'nin fan sayfası konuyla ilgili olarak rakip takımdan özür diledikleri bir gönderi paylaştı.

Holmes'ün paylaşımları ülkemizdeki oyuncu ve takipçilerden de büyük tepki görürken Limon FC'nin fan sayfası konuyla ilgili olarak rakip takımdan özür diledikleri bir gönderi paylaştı.
twitter.com

'Böyle bir olay yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz.'

Bu özür mesajına konunun gündeme gelmesinde kilit rol oynayan rakip takım oyuncularından Uri Pons kişisel hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bu özür mesajına konunun gündeme gelmesinde kilit rol oynayan rakip takım oyuncularından Uri Pons kişisel hesabı üzerinden yanıt verdi.
twitter.com

'Harekete geçip Holmes'u kovduğunuz için teşekkürler. Bu tür davranışlar kabul edilemez. Özrünüz kabul edildi, bir daha HİÇBİR temas veya saygısızlık yaşanmayacağını umuyoruz.'

Sporcunun "özrünüz kabul edildi" mesajının altı ise Türk kullanıcıların özür ve iyi dilek mesajlarıyla doldu.

Sporcunun "özrünüz kabul edildi" mesajının altı ise Türk kullanıcıların özür ve iyi dilek mesajlarıyla doldu.
twitter.com

'Dostum, tekrar özür dileriz.

Sizden tek isteğimiz Holmes'un hatasını tüm Türklere mal etmemenizdir.

Depremde bize yardım ettiğiniz için hem İspanyollara hem de Meksikalılara büyük sevgi duyuyoruz. Çok minnettarız.'

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twitter.com

"Özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz, o kişiye de verilmesi gereken cezalar verildi. Eğlenceli, güzel ve dostça maçlar dilerim. Tanrı yardımcınız olsun."

"Özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz, o kişiye de verilmesi gereken cezalar verildi. Eğlenceli, güzel ve dostça maçlar dilerim. Tanrı yardımcınız olsun."
twitter.com
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"Uri özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

"Uri özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."
twitter.com

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