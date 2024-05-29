Taciz Paylaşımları İçin Gelen Özre Limon FC'nin Rakip Takım Oyuncusundan Yanıt Geldi
Taciz Paylaşımları İçin Gelen Özre Limon FC'nin Rakip Takım Oyuncusundan Yanıt Geldi
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Holmes'ün paylaşımları ülkemizdeki oyuncu ve takipçilerden de büyük tepki görürken Limon FC'nin fan sayfası konuyla ilgili olarak rakip takımdan özür diledikleri bir gönderi paylaştı.
Bu özür mesajına konunun gündeme gelmesinde kilit rol oynayan rakip takım oyuncularından Uri Pons kişisel hesabı üzerinden yanıt verdi.
Sporcunun "özrünüz kabul edildi" mesajının altı ise Türk kullanıcıların özür ve iyi dilek mesajlarıyla doldu.
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"Özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz, o kişiye de verilmesi gereken cezalar verildi. Eğlenceli, güzel ve dostça maçlar dilerim. Tanrı yardımcınız olsun."
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"Uri özürlerimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."
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