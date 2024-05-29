Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımlarının Ardından Elraenn'den İlk Açıklama Geldi
Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımlarının Ardından Elraenn'den İlk Açıklama Geldi
Limon FC'ye dahil olan yayıncı Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri hakkında yaptığı ve büyük tepki çeken çirkin paylaşımların ardından takımın başındaki sevilen yayıncı Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş açıklamalarda bulundu.
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Gerard Piqué tarafından kurulan Kings World Cup'ta ülkemizi temsil eden, sevilen yayıncı Tuğkan "Elraenn" Gönültaş tarafından kurulan Limon FC dün Meksika'da ilk rakibi ile karşılaştı.
Yaşanan krizin ardından Limon FC'nin kurucusu Elraenn de konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Paylaşımlarıyla Türk taraftarlardan da büyük tepki gören Holmes hakkında kararını açıklayan yayıncı Holmes'ün takımdan gönderildiğini açıkladı. Konu hakkındaki açıklamaların tamamı ise şöyle.
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