Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımlarının Ardından Elraenn'den İlk Açıklama Geldi

Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımlarının Ardından Elraenn'den İlk Açıklama Geldi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 19:05

Limon FC'ye dahil olan yayıncı Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri hakkında yaptığı ve büyük tepki çeken çirkin paylaşımların ardından takımın başındaki sevilen yayıncı Tuğkan 'Elraenn' Gönültaş açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerard Piqué tarafından kurulan Kings World Cup'ta ülkemizi temsil eden, sevilen yayıncı Tuğkan "Elraenn" Gönültaş tarafından kurulan Limon FC dün Meksika'da ilk rakibi ile karşılaştı.

Gerard Piqué tarafından kurulan Kings World Cup'ta ülkemizi temsil eden, sevilen yayıncı Tuğkan "Elraenn" Gönültaş tarafından kurulan Limon FC dün Meksika'da ilk rakibi ile karşılaştı.

Limon FC karşılaşmadan galip ayrılmış olsa da maç sonuna galibiyet sevinci değil çirkin iddialar damga vurdu.

Limon FC'ye dahil olan yayıncılardan Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri hakkında yaptığı çirkin paylaşımlar büyük tepki çekti. 👇

Yaşanan krizin ardından Limon FC'nin kurucusu Elraenn de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşanan krizin ardından Limon FC'nin kurucusu Elraenn de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde de takımlar arasında gerginlik olduğunu ve bunun sebebinin de malum olaya dayandığını anlatan Elraenn skandal paylaşımları ile büyük tepki çeken Holmes hakkında da kararını açıkladı.

Paylaşımlarıyla Türk taraftarlardan da büyük tepki gören Holmes hakkında kararını açıklayan yayıncı Holmes'ün takımdan gönderildiğini açıkladı. Konu hakkındaki açıklamaların tamamı ise şöyle.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın