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Yayıncı Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımları Kriz Yarattı: Elraenn'in Takımı Limon FC Diskalifiye Olacak mı?

Yayıncı Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımları Kriz Yarattı: Elraenn'in Takımı Limon FC Diskalifiye Olacak mı?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 18:37

Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de ülkemizi temsil eden Limon FC ekibine dahil olan ünlü yayıncı Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri ve sevgilileri hakkında yaptığı çirkin paylaşımlar büyük kriz yarattı.

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Kings World Cup'ta ilk mücadelesine Jijantes FC karşısında çıkan Limon FC ilk galibiyetini alsa da güne galibiyet değil bir skandal damga vurdu.

Kings World Cup'ta ilk mücadelesine Jijantes FC karşısında çıkan Limon FC ilk galibiyetini alsa da güne galibiyet değil bir skandal damga vurdu.

İlk rakibi Jijantes FC'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Elraenn'in takımı Limon FC ve rakibi arasında maçın başından beri yaşanan gerginliğin arka planında ise bambaşka bir konu varmış.

Limon FC ekibinde bulunan Twitch yayıncısı Holmes'ün maç öncesinde yaptığı paylaşımlar ve sarf ettiği cümleler büyük tepki çekti.

Rakip takım oyuncularından Uri Pons da meç esnasında ve öncesinde yaşananları anlatarak eşlerinin taciz edildiğini ve buna haliyle sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Rakip takım oyuncularından Uri Pons da meç esnasında ve öncesinde yaşananları anlatarak eşlerinin taciz edildiğini ve buna haliyle sessiz kalamayacaklarını söyledi.
twitter.com

'Son iki gün içinde Instagram'da “onları döveceğiz ve kadınlarını becereceğiz” gibi, sözünü bile etmeye gerek olmayan diğer barbarlıklarla ilgili hikayeler paylaşarak işi abarttılar. Herhangi bir insan bunun farkına vardığında nasıl tepki verir?'

"Sahanın ortasında "ooh Jijantes Jijantes" şarkısını söylemeye başladılar, bize sonucu hatırlatıyorlar ve bize saygısızlık ediyorlar. Üzgünüm ama eğer bir pislik olduğun ve bir kadına nasıl saygı duyacağını bilmediğin için maçtan önce özür dilemeye gelirsen kazanırsın, kutlarsın ve kahrolası oteline gidersin."

"Sahanın ortasında "ooh Jijantes Jijantes" şarkısını söylemeye başladılar, bize sonucu hatırlatıyorlar ve bize saygısızlık ediyorlar. Üzgünüm ama eğer bir pislik olduğun ve bir kadına nasıl saygı duyacağını bilmediğin için maçtan önce özür dilemeye gelirsen kazanırsın, kutlarsın ve kahrolası oteline gidersin."
twitter.com
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"Oyunu kaybedebilir, başımı eğebilir ve bizi adil bir şekilde yendiklerini bilerek çekip gidebilirim, ancak partnerimi oyunda bir ödül olarak görerek ona saygısızlık etmeye devam etmelerine izin vermeyeceğim. Bundan sonraki maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Oyunu kaybedebilir, başımı eğebilir ve bizi adil bir şekilde yendiklerini bilerek çekip gidebilirim, ancak partnerimi oyunda bir ödül olarak görerek ona saygısızlık etmeye devam etmelerine izin vermeyeceğim. Bundan sonraki maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."
twitter.com

Büyük tepki çeken olayın ardından Holmes de bir özür videosu ile durumu açıkladı.

Yaşananlar ise haliyle taraftarlardan, ünlü yayıncılardan ve diğer kullanıcılardan çokça tepki aldı.

Yaşananlar ise haliyle taraftarlardan, ünlü yayıncılardan ve diğer kullanıcılardan çokça tepki aldı.
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