Yayıncı Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımları Kriz Yarattı: Elraenn'in Takımı Limon FC Diskalifiye Olacak mı?
Yayıncı Holmes'ün Tacize Varan Paylaşımları Kriz Yarattı: Elraenn'in Takımı Limon FC Diskalifiye Olacak mı?
Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de ülkemizi temsil eden Limon FC ekibine dahil olan ünlü yayıncı Holmes'ün rakip takım oyuncularının eşleri ve sevgilileri hakkında yaptığı çirkin paylaşımlar büyük kriz yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kings World Cup'ta ilk mücadelesine Jijantes FC karşısında çıkan Limon FC ilk galibiyetini alsa da güne galibiyet değil bir skandal damga vurdu.
Limon FC ekibinde bulunan Twitch yayıncısı Holmes'ün maç öncesinde yaptığı paylaşımlar ve sarf ettiği cümleler büyük tepki çekti.
Rakip takım oyuncularından Uri Pons da meç esnasında ve öncesinde yaşananları anlatarak eşlerinin taciz edildiğini ve buna haliyle sessiz kalamayacaklarını söyledi.
"Sahanın ortasında "ooh Jijantes Jijantes" şarkısını söylemeye başladılar, bize sonucu hatırlatıyorlar ve bize saygısızlık ediyorlar. Üzgünüm ama eğer bir pislik olduğun ve bir kadına nasıl saygı duyacağını bilmediğin için maçtan önce özür dilemeye gelirsen kazanırsın, kutlarsın ve kahrolası oteline gidersin."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Oyunu kaybedebilir, başımı eğebilir ve bizi adil bir şekilde yendiklerini bilerek çekip gidebilirim, ancak partnerimi oyunda bir ödül olarak görerek ona saygısızlık etmeye devam etmelerine izin vermeyeceğim. Bundan sonraki maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz."
Büyük tepki çeken olayın ardından Holmes de bir özür videosu ile durumu açıkladı.
Yaşananlar ise haliyle taraftarlardan, ünlü yayıncılardan ve diğer kullanıcılardan çokça tepki aldı.
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın