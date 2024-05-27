"Gerçek İşin" Zorluğunu Gören Eski Yayıncı İstifa Edip Yayıncılığa Geri Döndü!
"Gerçek İşin" Zorluğunu Gören Eski Yayıncı İstifa Edip Yayıncılığa Geri Döndü!
Yayıncılığı bıraktıktan sonra inşaatta çalışmaya başlayan yayıncı ve eski profesyonel esporcu iş temposuna fazla dayanamadı!
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Yayıncılığın gerçek bir iş olup olmadığı tartışması ara ara özellikle sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Eski bir profesyonel esporcu olan ve yayınlarında da takipçileriyle buluşan Dafran ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirmişti.
"Haftada 37 saat çalışmak, yayın yapmaktan ÇOK daha zor" diyen yayıncı işinden istifa ettiğini açıkladı!
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Dışarıda ekmek aslanın ağzında değil midesinde ,tüm emekçi arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim...
haftada 37 saate dayanmak bile zorken,48 saat zaten evlerden ırak