Görüş Bildir
Haberler
Gaming
"Gerçek İşin" Zorluğunu Gören Eski Yayıncı İstifa Edip Yayıncılığa Geri Döndü!

"Gerçek İşin" Zorluğunu Gören Eski Yayıncı İstifa Edip Yayıncılığa Geri Döndü!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:13

Yayıncılığı bıraktıktan sonra inşaatta çalışmaya başlayan yayıncı ve eski profesyonel esporcu iş temposuna fazla dayanamadı!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yayıncılığın gerçek bir iş olup olmadığı tartışması ara ara özellikle sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Yayıncılığın gerçek bir iş olup olmadığı tartışması ara ara özellikle sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kimi içerik üreticileri ve kullanıcılar yayıncılığın da günümüzde bir iş kolu olduğunu savunurlarken diğer grup ise pek de aynı fikirde değil.

Eski bir profesyonel esporcu olan ve yayınlarında da takipçileriyle buluşan Dafran ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Eski bir profesyonel esporcu olan ve yayınlarında da takipçileriyle buluşan Dafran ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tartışmaları yeniden alevlendirmişti.
twitter.com

'Gerçek hayatta bir işim var. İlk iş günü bitti. Haftada 37 saat palet taşımak ve kamyon kullanma sertifikası 😎' paylaşımıyla ilk iş gününü kutlayan Dafran2ın bu 'gerçek işi' fazla uzun sürmedi!

"Haftada 37 saat çalışmak, yayın yapmaktan ÇOK daha zor" diyen yayıncı işinden istifa ettiğini açıkladı!

"Haftada 37 saat çalışmak, yayın yapmaktan ÇOK daha zor" diyen yayıncı işinden istifa ettiğini açıkladı!
twitter.com

'İşimi bıraktım. 2 hafta dayanabildim. Haftada 37 saat çalışmak yayın yapmaktan çok daha zor. Denediğim için memnunum. Şimdi yayın yapmanın ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorum. Artık yapamayana kadar yayın yapacağım' ifadelerini kullanan yayıncı böylece tartışmaları da bir kez daha alevlendirmiş oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hasan Tahsin

Dışarıda ekmek aslanın ağzında değil midesinde ,tüm emekçi arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim...

x

haftada 37 saate dayanmak bile zorken,48 saat zaten evlerden ırak