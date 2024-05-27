"Gerçek İşin" Zorluğunu Gören Eski Yayıncı İstifa Edip Yayıncılığa Geri Döndü!

'İşimi bıraktım. 2 hafta dayanabildim. Haftada 37 saat çalışmak yayın yapmaktan çok daha zor. Denediğim için memnunum. Şimdi yayın yapmanın ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorum. Artık yapamayana kadar yayın yapacağım' ifadelerini kullanan yayıncı böylece tartışmaları da bir kez daha alevlendirmiş oldu.