Oyun Oynayan Erkeklerin Çirkin Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Beyler Yanıt Manyağı Yaptı
Oyun Oynayan Erkeklerin Çirkin Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Beyler Yanıt Manyağı Yaptı
Sosyal medyanın bitmeyen geyiklerinden biri yeniden alevlendi. Bir kullanıcı oyun oynayan erkeklerin çirkin olduğunu iddia edince özellikle beylerin fotoğraflı yanıtları ortalığı ayağa kaldırdı.
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Oyuncular hakkındaki önyargıları bilirsiniz...
Bir kullanıcı da attığı tweetle oyun oynayan erkeklere sallayınca ortalığı bir kez daha karıştırdı!
Beyler ise durumu kendilerine yapılmış bir saldırı olarak görünce misillemeler başladı!
Ve bu tweeti yanıtsız bırakmadılar!
Tabi yalnızca oyun oynayan beyler değil, ünlü yayıncılar da kullanıcıya örnek olarak sunuldu.
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Kimi beyler durumu tuzak olarak algılayıp yine de düşmeyi tercih ederken...
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Kadınlardan da beylere destek geldi.
Elbette bazı analizler de yapıldı, bilimsel değil sadece hissel... ✍✍✍
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Ancak konu yine de bir nihayete bağlanmadı.
Bir de size soralım!
Sizin konu hakkındaki yorumlarınız neler? Buyurun!
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Women ☕️
Metiniki oynayan arkadaşın kel ve sivilceli olmaktan daha büyük problemleri var gibi.