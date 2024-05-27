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Oyun Oynayan Erkeklerin Çirkin Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Beyler Yanıt Manyağı Yaptı

Oyun Oynayan Erkeklerin Çirkin Olduğunu Söyleyen Kullanıcıyı Beyler Yanıt Manyağı Yaptı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 13:41

Sosyal medyanın bitmeyen geyiklerinden biri yeniden alevlendi. Bir kullanıcı oyun oynayan erkeklerin çirkin olduğunu iddia edince özellikle beylerin fotoğraflı yanıtları ortalığı ayağa kaldırdı.

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Oyuncular hakkındaki önyargıları bilirsiniz...

Oyuncular hakkındaki önyargıları bilirsiniz...

Video oyunlarına gönül verenlerin evden çıkmayan, sosyal hayatı olmayan ve tüm günlerini bilgisayar başında geçirip öz bakımlarını ihmal eden kişiler olduğu karikatürize bir biçimde resmedilir genelde.

Bir kullanıcı da attığı tweetle oyun oynayan erkeklere sallayınca ortalığı bir kez daha karıştırdı!

Bir kullanıcı da attığı tweetle oyun oynayan erkeklere sallayınca ortalığı bir kez daha karıştırdı!
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Beyler ise durumu kendilerine yapılmış bir saldırı olarak görünce misillemeler başladı!

Beyler ise durumu kendilerine yapılmış bir saldırı olarak görünce misillemeler başladı!
twitter.com

Ve bu tweeti yanıtsız bırakmadılar!

Ve bu tweeti yanıtsız bırakmadılar!
twitter.com

Tabi yalnızca oyun oynayan beyler değil, ünlü yayıncılar da kullanıcıya örnek olarak sunuldu.

Tabi yalnızca oyun oynayan beyler değil, ünlü yayıncılar da kullanıcıya örnek olarak sunuldu.
twitter.com
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Kimi beyler durumu tuzak olarak algılayıp yine de düşmeyi tercih ederken...

Kimi beyler durumu tuzak olarak algılayıp yine de düşmeyi tercih ederken...
twitter.com

👇

👇
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Kadınlardan da beylere destek geldi.

Kadınlardan da beylere destek geldi.
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Elbette bazı analizler de yapıldı, bilimsel değil sadece hissel... ✍✍✍

Elbette bazı analizler de yapıldı, bilimsel değil sadece hissel... ✍✍✍
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Ancak konu yine de bir nihayete bağlanmadı.

Ancak konu yine de bir nihayete bağlanmadı.
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Metin Akalp

Metiniki oynayan arkadaşın kel ve sivilceli olmaktan daha büyük problemleri var gibi.