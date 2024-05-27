Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Elçin Sangu'dan Oyun Sevgisini Tiye Alan Jahrein'e Yanıt Geldi!

Elçin Sangu'dan Oyun Sevgisini Tiye Alan Jahrein'e Yanıt Geldi!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 14:54

Baldur's Gate 3 macerasını X hesabından paylaşan Elçin Sangu oyuncuların bir anda gündemine otururken Jahrein'in radarına girmekten de kaçamayınca ikili arasında 'bu ikili ne alaka' dedirten bir tartışma da başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elçin Sangu dün yaptığı bir paylaşımla bir süredir ortalarda gözükmeme sebebinin Baldur's Gate 3 olduğunu açıklayarak hepimizi epey şaşırtmıştı.

Elçin Sangu dün yaptığı bir paylaşımla bir süredir ortalarda gözükmeme sebebinin Baldur's Gate 3 olduğunu açıklayarak hepimizi epey şaşırtmıştı.
twitter.com

Bununla da kalmayıp oyundaki karakterini de paylaşan Sangu ayrıca RDR2, Sekiro ve Elden Ring gibi sevilen oyunları da bitirdiğini açıklayarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.

Bununla da kalmayıp oyundaki karakterini de paylaşan Sangu ayrıca RDR2, Sekiro ve Elden Ring gibi sevilen oyunları da bitirdiğini açıklayarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.
twitter.com

Elçin Sangu'nun oyun sevgisi popüler yayıncı Ahmet "Jahrein" Sonuç'un radarından da kurtulamadı.

Elçin Sangu'nun oyun sevgisi popüler yayıncı Ahmet "Jahrein" Sonuç'un radarından da kurtulamadı.
twitter.com

Jahrein yaptığı paylaşımla Sangu'nun paylaşımlarını ve oyunlar hakkındaki sözlerini tiye aldı.

Bu paylaşımın ardından oyunculardan da yanıtlar gecikmezken...

Bu paylaşımın ardından oyunculardan da yanıtlar gecikmezken...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sangu'ya arka çıkanlar da hayli fazlaydı.

Sangu'ya arka çıkanlar da hayli fazlaydı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sangu ise Jahrein'in paylaşımına böyle yanıt verdi.

Sangu ise Jahrein'in paylaşımına böyle yanıt verdi.
twitter.com

Hatta bununla da kalmayıp kendisine arka çıkan bir takipçisine de bu yorumda bulundu.

Hatta bununla da kalmayıp kendisine arka çıkan bir takipçisine de bu yorumda bulundu.
twitter.com

Jahrein ise "çomar" yorumuna böyle yanıt verdi. 👇

Jahrein ise "çomar" yorumuna böyle yanıt verdi. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bu ikili ne alaka" dedirten tartışmaya ise kullanıcılardan yanıtlar gecikmedi.

"Bu ikili ne alaka" dedirten tartışmaya ise kullanıcılardan yanıtlar gecikmedi.
twitter.com

Kimileri Sangu'dan yayın beklerken...

Kimileri Sangu'dan yayın beklerken...
twitter.com

Kimi oyuncular ise kendisine arka çıktılar.

Kimi oyuncular ise kendisine arka çıktılar.
twitter.com

Bu enteresan tartışmanın sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Bu enteresan tartışmanın sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın