Elçin Sangu'dan Oyun Sevgisini Tiye Alan Jahrein'e Yanıt Geldi!
Elçin Sangu'dan Oyun Sevgisini Tiye Alan Jahrein'e Yanıt Geldi!
Baldur's Gate 3 macerasını X hesabından paylaşan Elçin Sangu oyuncuların bir anda gündemine otururken Jahrein'in radarına girmekten de kaçamayınca ikili arasında 'bu ikili ne alaka' dedirten bir tartışma da başladı.
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Elçin Sangu dün yaptığı bir paylaşımla bir süredir ortalarda gözükmeme sebebinin Baldur's Gate 3 olduğunu açıklayarak hepimizi epey şaşırtmıştı.
Bununla da kalmayıp oyundaki karakterini de paylaşan Sangu ayrıca RDR2, Sekiro ve Elden Ring gibi sevilen oyunları da bitirdiğini açıklayarak oyuncuların kalplerini çalmıştı.
Elçin Sangu'nun oyun sevgisi popüler yayıncı Ahmet "Jahrein" Sonuç'un radarından da kurtulamadı.
Bu paylaşımın ardından oyunculardan da yanıtlar gecikmezken...
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Sangu'ya arka çıkanlar da hayli fazlaydı.
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Sangu ise Jahrein'in paylaşımına böyle yanıt verdi.
Hatta bununla da kalmayıp kendisine arka çıkan bir takipçisine de bu yorumda bulundu.
Jahrein ise "çomar" yorumuna böyle yanıt verdi. 👇
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"Bu ikili ne alaka" dedirten tartışmaya ise kullanıcılardan yanıtlar gecikmedi.
Kimileri Sangu'dan yayın beklerken...
Kimi oyuncular ise kendisine arka çıktılar.
Bu enteresan tartışmanın sonunun nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.
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