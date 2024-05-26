Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Elçin Sangu Kendini Baldur's Gate'e Kaptırmış
Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Elçin Sangu Kendini Baldur's Gate'e Kaptırmış
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, uzun süredir neden ortalıklarda gözükmediğini açıkladı. Meğer güzel oyuncu kendini Baldur's Gate 3'ün uçsuz bucaksız dünyasına kaptırmış!
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Ünlü oyuncu, uzun zamandır nerede olduğunu soranlara, Baldur's Gate oynadığını söyleyerek cevap verdi.
Elçin Sanguya birçok soru da yöneltildi. Bu sorulardan birisi oyundaki favori karakterinin kim olduğuydu. Ünlü oyuncu bu soruyu da cevapsız bırakmadı.
Ünlü oyuncunun hayranları, gönderinin altına akın etti. Tabii oyuncu tayfa da bu fırsatı kaçırmadı. Ortaya eğlenceli kareler çıktı.
Bazı oyuncular da reaksiyon videosu veya canlı yayın istedi.
Bu fırsatı kullanmak isteyen oyuncular taktiklerini devreye soktu.
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Başka oyunlara "kibarca" davet edenler de oldu.
Elçin Sangu ve Baldur's Gate ile bir aşk üçgeni de kuruldu.
Oyun istekleri olmazsa olmaz.
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