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Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Elçin Sangu Kendini Baldur's Gate'e Kaptırmış

Uzun Süredir Ortalarda Görünmeyen Elçin Sangu Kendini Baldur's Gate'e Kaptırmış

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:50

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, uzun süredir neden ortalıklarda gözükmediğini açıkladı. Meğer güzel oyuncu kendini Baldur's Gate 3'ün uçsuz bucaksız dünyasına kaptırmış!

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Ünlü oyuncu, uzun zamandır nerede olduğunu soranlara, Baldur's Gate oynadığını söyleyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncu, uzun zamandır nerede olduğunu soranlara, Baldur's Gate oynadığını söyleyerek cevap verdi.
twitter.com

Baldur's Gate 3, çıktığı günden bu yana dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesin odak kesildiği bu yapım, Ünlü oyuncu Elçin Sangu'yu da kendine bağlamayı başarmış.

Elçin Sanguya birçok soru da yöneltildi. Bu sorulardan birisi oyundaki favori karakterinin kim olduğuydu. Ünlü oyuncu bu soruyu da cevapsız bırakmadı.

Elçin Sanguya birçok soru da yöneltildi. Bu sorulardan birisi oyundaki favori karakterinin kim olduğuydu. Ünlü oyuncu bu soruyu da cevapsız bırakmadı.

Ünlü oyuncunun hayranları, gönderinin altına akın etti. Tabii oyuncu tayfa da bu fırsatı kaçırmadı. Ortaya eğlenceli kareler çıktı.

Ünlü oyuncunun hayranları, gönderinin altına akın etti. Tabii oyuncu tayfa da bu fırsatı kaçırmadı. Ortaya eğlenceli kareler çıktı.
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Bazı oyuncular da reaksiyon videosu veya canlı yayın istedi.

Bazı oyuncular da reaksiyon videosu veya canlı yayın istedi.
twitter.com

Bu fırsatı kullanmak isteyen oyuncular taktiklerini devreye soktu.

Bu fırsatı kullanmak isteyen oyuncular taktiklerini devreye soktu.
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Başka oyunlara "kibarca" davet edenler de oldu.

Başka oyunlara "kibarca" davet edenler de oldu.
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Elçin Sangu ve Baldur's Gate ile bir aşk üçgeni de kuruldu.

Elçin Sangu ve Baldur's Gate ile bir aşk üçgeni de kuruldu.
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Oyun istekleri olmazsa olmaz.

Oyun istekleri olmazsa olmaz.
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