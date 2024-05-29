Öldüğümüzde Steam Hesaplarımıza Ne Olacağını Valve Açıkladı

“Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ne yazık ki Steam hesapları ve oyunları devredilemez. Steam desteği başka birinin hesaba erişimini sağlayamaz veya hesabın içeriğini başka bir hesapla birleştiremez.” Kısacası Steam hesabınızı şifrenizi vererek veya başka bir biçimde paylaşmanız Steam politikaları sebebiyle legal değil.