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Öldüğümüzde Steam Hesaplarımıza Ne Olacağını Valve Açıkladı

Öldüğümüzde Steam Hesaplarımıza Ne Olacağını Valve Açıkladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 23:43

Öldüğünde Steam hesabına ne olacağını merak eden bir kullanıcı konuyla ilgili Valve'a sorduğu sorunun yanıtını paylaştı. Ölen kişinin Steam hesabının başına ne geleceği sorusu da yanıt bulmuş oldu.

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Steam kütüphanelerimiz biz oyuncular için adeta bir miras. Peki bizler bu dünyadan göçünce hesaplarımıza ne olacak?

Steam kütüphanelerimiz biz oyuncular için adeta bir miras. Peki bizler bu dünyadan göçünce hesaplarımıza ne olacak?

Esasen bu soru sosyal medya platformlarının hayatlarımıza girmeye başladığı yıllardan beri dillendiriliyor. Örneğin Facebook kişinin vefatı durumunda hesabını devralacak bir mirasçı belirlemesine izin verirken profilini de başvuru durumunda bir anı profiline dönüştürüyor.

Bir kullanıcı öldükten sonra Steam hesabının başına ne geleceğini merak ederek Steam'e konu hakkında soru sordu ve aldığı yanıtı paylaşarak hepimizin merakını gidermiş oldu.

Bir kullanıcı öldükten sonra Steam hesabının başına ne geleceğini merak ederek Steam'e konu hakkında soru sordu ve aldığı yanıtı paylaşarak hepimizin merakını gidermiş oldu.

ResetEra kullanıcısı 'delete12345' Steam'in destek servisine yazdığı mesajda 'Yakın zamanda ölmeyi planlamıyorum ama öldüğümde Steam hesabımın mülkiyeti vasiyet yoluyla devredilebilir mi?” diye sordu.

Steam'den gelen yanıt ise hesaplarımızın akıbetine dair ölüm gibi bir mevhumun yanında ufak kalsa da yine de üzen cinsten.

Steam'den gelen yanıt ise hesaplarımızın akıbetine dair ölüm gibi bir mevhumun yanında ufak kalsa da yine de üzen cinsten.

“Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ne yazık ki Steam hesapları ve oyunları devredilemez. Steam desteği başka birinin hesaba erişimini sağlayamaz veya hesabın içeriğini başka bir hesapla birleştiremez.” Kısacası Steam hesabınızı şifrenizi vererek veya başka bir biçimde paylaşmanız Steam politikaları sebebiyle legal değil.

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