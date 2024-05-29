Öldüğümüzde Steam Hesaplarımıza Ne Olacağını Valve Açıkladı
Öldüğümüzde Steam Hesaplarımıza Ne Olacağını Valve Açıkladı
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Steam kütüphanelerimiz biz oyuncular için adeta bir miras. Peki bizler bu dünyadan göçünce hesaplarımıza ne olacak?
Bir kullanıcı öldükten sonra Steam hesabının başına ne geleceğini merak ederek Steam'e konu hakkında soru sordu ve aldığı yanıtı paylaşarak hepimizin merakını gidermiş oldu.
Steam'den gelen yanıt ise hesaplarımızın akıbetine dair ölüm gibi bir mevhumun yanında ufak kalsa da yine de üzen cinsten.
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