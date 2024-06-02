Ünlü Yayıncı Pokimane Elemanının "Bu Kadarına Pes" Dedirten Tacizini Anlattı
Ünlü Yayıncı Pokimane Elemanının "Bu Kadarına Pes" Dedirten Tacizini Anlattı
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Twitch'te tam 9,3 milyon takipçiye sahip olan Pokimane platformun en popüler yayıncılarından.
Pokimane'in video editörü ünlü yayıncının videolarını editlerken mastürbasyon yapma isteğinin önüne geçemediği için işi aksatıyormuş!
Kendisini şoke eden açıklamanın ardından haliyle editörüyle yollarını ayıran Pokimane durumun kendisine özel olmadığını ve eski editörünün bu bağımlılığı ile mücadele ettiğini de aktardı.
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