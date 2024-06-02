Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Ünlü Yayıncı Pokimane Elemanının "Bu Kadarına Pes" Dedirten Tacizini Anlattı

Ünlü Yayıncı Pokimane Elemanının "Bu Kadarına Pes" Dedirten Tacizini Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 12:27

Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı Pokimane işvereni olduğu video editörünün duyanları şoke eden tacizini açıklayarak ağızları açık bıraktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitch'te tam 9,3 milyon takipçiye sahip olan Pokimane platformun en popüler yayıncılarından.

Twitch'te tam 9,3 milyon takipçiye sahip olan Pokimane platformun en popüler yayıncılarından.

Geçtiğimiz günlerde kendi doğum gününde arkadaşlarına verdiği binlerce dolarlık hediyelerle gündem olup 'böyle arkadaş dostlar başına' dedirten ünlü isim bu kez ise çok tatsız bir hadiseyle gündem oldu.

Pokimane'in video editörü ünlü yayıncının videolarını editlerken mastürbasyon yapma isteğinin önüne geçemediği için işi aksatıyormuş!

Kendisini şoke eden açıklamanın ardından haliyle editörüyle yollarını ayıran Pokimane durumun kendisine özel olmadığını ve eski editörünün bu bağımlılığı ile mücadele ettiğini de aktardı.

Kendisini şoke eden açıklamanın ardından haliyle editörüyle yollarını ayıran Pokimane durumun kendisine özel olmadığını ve eski editörünün bu bağımlılığı ile mücadele ettiğini de aktardı.

Olayın yıllar önce gerçekleştiğini söyleyen Pokimane daha önce de farklı bağımlılıkları ile mücadele eden insanlar gördüğünü, bu yüzden mevzubahis kişi için üzüldüğünü de dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın