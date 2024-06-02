Netflix'in Tomb Raider Dizisi İçin Tarih Geldi: Lara Fazla Bekletmeyecek

Zira işin başında Netflix ile birlikte oyun serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics de var. Bunun yanında dizinin yapımcılığını ise The Witcher: Blood Origin gibi işlerde imzası bulunan Tasha Huo üstleniyor. Lara'ya Hayley Atwell hayat verirken Earl Baylon'u ise oyundaki Jonah Maiava rolüyle göreceğiz.