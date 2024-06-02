Netflix'in Tomb Raider Dizisi İçin Tarih Geldi: Lara Fazla Bekletmeyecek
Netflix'in Tomb Raider Dizisi İçin Tarih Geldi: Lara Fazla Bekletmeyecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyun uyarlaması dizi ve filmlerin haberlerine artık neredeyse yetişemez olmuşken Netflix de bir Tomb Raider animasyon dizisi için kolları sıvadığını açıklamıştı.
Nihayet Netflix işi Tomb Raider: The Legend of Lara Croft için elimizde bir çıkış tarihi var.
Tomb Raider animasyon dizisi için beklentiler de büyük.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın