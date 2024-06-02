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Netflix'in Tomb Raider Dizisi İçin Tarih Geldi: Lara Fazla Bekletmeyecek

Netflix'in Tomb Raider Dizisi İçin Tarih Geldi: Lara Fazla Bekletmeyecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 10:41

Oyun dünyasının en dişli, en meşhur kadın karakterlerinden Lara Croft nihayet kendi dizisine kavuşuyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak Tomb Raider dizisi için nihayet tarih geldi.

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Oyun uyarlaması dizi ve filmlerin haberlerine artık neredeyse yetişemez olmuşken Netflix de bir Tomb Raider animasyon dizisi için kolları sıvadığını açıklamıştı.

Oyun uyarlaması dizi ve filmlerin haberlerine artık neredeyse yetişemez olmuşken Netflix de bir Tomb Raider animasyon dizisi için kolları sıvadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda gelen kısacık duyuru fragmanı bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetmiş, Netflix'in animasyon Tomb Raider dizisi için oyuncuların bekleyişi başlamıştı.

Nihayet Netflix işi Tomb Raider: The Legend of Lara Croft için elimizde bir çıkış tarihi var.

Tomb Raider animasyon dizisi için beklentiler de büyük.

Tomb Raider animasyon dizisi için beklentiler de büyük.

Zira işin başında Netflix ile birlikte oyun serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics de var. Bunun yanında dizinin yapımcılığını ise The Witcher: Blood Origin gibi işlerde imzası bulunan Tasha Huo üstleniyor. Lara'ya Hayley Atwell hayat verirken Earl Baylon'u ise oyundaki Jonah Maiava rolüyle göreceğiz.

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