Tomb Raider Dizisi Resmi Onayı Kaptı: Senaryo Flaebag'in Yaratıcısına Emanet

Tomb Raider'ın live-action dizi uyarlamasında senaristlik haricinde baş yapımcılık görevini de üstlenecek olan Phoebe Waller-Bridge yaptığı açıklamada ise Lara Croft'un kendisi için çok şey ifade ettiğini ve serinin geçmişten beri hayranı olduğunu belirterek işe koyulmaya çok hevesli olduğunu söyledi.