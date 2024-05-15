Tomb Raider Dizisi Resmi Onayı Kaptı: Senaryo Flaebag'in Yaratıcısına Emanet
Tomb Raider Dizisi Resmi Onayı Kaptı: Senaryo Flaebag'in Yaratıcısına Emanet
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Amazon son oyun uyarlaması işi Fallout ile müthiş bir başarıya imza attıktan sonra gözünü başka oyun uyarlamalarına da dikti.
Amazon'un sıradaki oyun uyarlaması olacak Tomb Raider da nihayet resmi onayı kapmayı başardı.
Dizinin senaristi ise Fleabag ile hepimizin favori "gidik kızı" olmayı başaran Phoebe Waller-Bridge olacak.
Lara Croft'u kimin canlandıracağı ve dizinin yayın tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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