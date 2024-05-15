Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Tomb Raider Dizisi Resmi Onayı Kaptı: Senaryo Flaebag'in Yaratıcısına Emanet

Tomb Raider Dizisi Resmi Onayı Kaptı: Senaryo Flaebag'in Yaratıcısına Emanet

Croft
Croft - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 22:01

Oyuncular olarak son dönemlerde oyun uyarlaması dizi ve filmlerler adeta cenneti yaşıyoruz. Söylentileri bir süredir ortada dolaşan, Amazon'un Tomb Raider dizisi de nihayet resmi onayı kaptı. Senaryo ise Phoebe Waller-Bridge'e emanet.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Amazon son oyun uyarlaması işi Fallout ile müthiş bir başarıya imza attıktan sonra gözünü başka oyun uyarlamalarına da dikti.

Amazon son oyun uyarlaması işi Fallout ile müthiş bir başarıya imza attıktan sonra gözünü başka oyun uyarlamalarına da dikti.

Yayınlandıktan kısa süre sonra Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ardından platformun en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başaran Fallout aynı zamanda köklü oyun serisinin satışlarını da canlandırmıştı.

Amazon'un sıradaki oyun uyarlaması olacak Tomb Raider da nihayet resmi onayı kapmayı başardı.

Amazon'un sıradaki oyun uyarlaması olacak Tomb Raider da nihayet resmi onayı kapmayı başardı.

Amazon'un bir Tomb Raider dizi uyarlaması projesi olduğu bir süredir biliniyordu ancak proje nihayet resmiyete de döküldü. Dizinin yapımcılığını oyun serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics ve Amazon yürütecek.

Dizinin senaristi ise Fleabag ile hepimizin favori "gidik kızı" olmayı başaran Phoebe Waller-Bridge olacak.

Dizinin senaristi ise Fleabag ile hepimizin favori "gidik kızı" olmayı başaran Phoebe Waller-Bridge olacak.

Tomb Raider'ın live-action dizi uyarlamasında senaristlik haricinde baş yapımcılık görevini de üstlenecek olan Phoebe Waller-Bridge yaptığı açıklamada ise Lara Croft'un kendisi için çok şey ifade ettiğini ve serinin geçmişten beri hayranı olduğunu belirterek işe koyulmaya çok hevesli olduğunu söyledi.

Lara Croft'u kimin canlandıracağı ve dizinin yayın tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Lara Croft'u kimin canlandıracağı ve dizinin yayın tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Henüz çekimleri dahi başlamamış olan Amazon'un Tomb Raider dizisini karşımızda görmek için önümüzde pek kısa sürmeyecek bir bekleyiş var. Tüm bunların yanında Netflix'in bu yıl içerisinde bir Tomb Raider animasyon serisiyle karşımıza çıkacağını da hatırlatalım.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın