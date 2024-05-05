Bi' Sen Eksiktin Lara: Yeni Tomb Raider Oyunu Açık Dünya Olabilir!

'Akıncılar Topluluğu' olarak bahsi geçen grup da tıpkı Lara gibi antik kalıntıların peşinde olacak. Genel olarak Lara'ya saygı duysalar da farklı bir gündemleri olan grupla işbirliği yapmak veya tam zıt biçimde davranmak da mümkün olacak gibi görünüyor.