Bi' Sen Eksiktin Lara: Yeni Tomb Raider Oyunu Açık Dünya Olabilir!
Bi' Sen Eksiktin Lara: Yeni Tomb Raider Oyunu Açık Dünya Olabilir!
Oyuncular yana yakıla oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Tomb Raider'ın yeni oyununu beklerken sıradaki Tomb Raider oyununun açık dünya olabileceği ve serinin özünden ayrışan pek çok özellik taşıyabileceği iddia edildi.
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Oyun dünyasının en güçlü, en dişli, en ikonik kadınlarından Lara Croft'un son ana macerası karşımıza çıkalı tam 6 yıl oldu.
Ancak yeni Tomb Raider oyunu ile ilgili ortaya atılan iddialar bu değişikliklerin tahminlerimizin de çok ötesinde olabileceğini gösteriyor.
Lara'nın eski yoldaşı motosikleti de geri dönüyor.
Lara bu kez farklı bir grupla da ilişki kuracak.
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