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Bi' Sen Eksiktin Lara: Yeni Tomb Raider Oyunu Açık Dünya Olabilir!

Bi' Sen Eksiktin Lara: Yeni Tomb Raider Oyunu Açık Dünya Olabilir!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 13:51

Oyuncular yana yakıla oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Tomb Raider'ın yeni oyununu beklerken sıradaki Tomb Raider oyununun açık dünya olabileceği ve serinin özünden ayrışan pek çok özellik taşıyabileceği iddia edildi.

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Oyun dünyasının en güçlü, en dişli, en ikonik kadınlarından Lara Croft'un son ana macerası karşımıza çıkalı tam 6 yıl oldu.

Oyun dünyasının en güçlü, en dişli, en ikonik kadınlarından Lara Croft'un son ana macerası karşımıza çıkalı tam 6 yıl oldu.

Shadow of the Tomb Raider sonrasında serinin bambaşka bir yöne evrileceği, Lara'nın ise toyluk hallerini geride bırakıp alışıp sevdiğimiz karakter olarak karşımıza çıkacağı az çok belli olmuştu.

Ancak yeni Tomb Raider oyunu ile ilgili ortaya atılan iddialar bu değişikliklerin tahminlerimizin de çok ötesinde olabileceğini gösteriyor.

Ancak yeni Tomb Raider oyunu ile ilgili ortaya atılan iddialar bu değişikliklerin tahminlerimizin de çok ötesinde olabileceğini gösteriyor.
twitter.com

Bir kullanıcı tarafından ortaya atılan, açıklayamayacağı bir kaynaktan duyduğunu söylediği ve oyun basını tarafından da ciddiye alınan iddialara göre yeni Tomb Raider oyunu Hindistan'da geçecek ve açık dünya olacak.

Lara'nın eski yoldaşı motosikleti de geri dönüyor.

Lara'nın eski yoldaşı motosikleti de geri dönüyor.

V Scopper tarafından açıklanan detaylardan biri de bu haritada ulaşımımızı motosiklet ve planör gibi çeşitli araçlarla sağlayacağımız. Bildiğiniz üzere ilk oyundan itibaren aralıklarla motosiklet kullanan Lara daha önce de farklı oyunlarında farklı araçlar kullanmıştı.

Lara bu kez farklı bir grupla da ilişki kuracak.

Lara bu kez farklı bir grupla da ilişki kuracak.

'Akıncılar Topluluğu' olarak bahsi geçen grup da tıpkı Lara gibi antik kalıntıların peşinde olacak. Genel olarak Lara'ya saygı duysalar da farklı bir gündemleri olan grupla işbirliği yapmak veya tam zıt biçimde davranmak da mümkün olacak gibi görünüyor.

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