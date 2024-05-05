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Kocanın "Gamer'ının" Makbul Olduğunu Söyleyen Kadın Argümanlarıyla Uzaklara Daldırdı

Kocanın "Gamer'ının" Makbul Olduğunu Söyleyen Kadın Argümanlarıyla Uzaklara Daldırdı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:49

Oyun meselesi bambaşka boyutlarda tartışılmaya devam ederken bir kadının evlilik için gamer erkeklerin ideal olduğunu söylediği gönderisi ve sebepleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Biz de hep bi' arkadaştan duyuyoruz, kimi beyler için ilişkide oyun oynamak lüks, kimi hanımlar için de bu katlanılmaz bir mevzuymuş.

Biz de hep bi' arkadaştan duyuyoruz, kimi beyler için ilişkide oyun oynamak lüks, kimi hanımlar için de bu katlanılmaz bir mevzuymuş.

Siz değil elbette ama çevrenizde muhakkak böyle çiftler vardır. Artık beyler mi oyun oynamayı biraz fazla abartıyor yoksa hanımlar mı haksız o konunun taktiri sizin.

Gamer beyleri hayli sevindirecek bir itiraf ise yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Gamer beyleri hayli sevindirecek bir itiraf ise yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
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Kısaca özetlemek gerekirse oyun tutkunu bir kocası olduğundan bahseden hanımfendi başta buna takılsa da sonradan çevresindeki hemen herkesin aldatıldığını, sadece kendi kocası gibi gamer bir eşe sahip olan başka bir arkadaşı ve kendisinin huzurlu ilişkileri olduğunu görünce beyfendinin hobilerini desteklemeye başlamış.

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Bu itirafların sonrasında ise gamer eşlere sahip olan hanımlardan...

Bu itirafların sonrasında ise gamer eşlere sahip olan hanımlardan...
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Bol bol destek mesajı geldi!

Bol bol destek mesajı geldi!
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Tabi durum bambaşka tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tabi durum bambaşka tartışmaları da beraberinde getirdi.
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👇
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Kısacası tartışma epey bir dallanıp budaklandı!

Kısacası tartışma epey bir dallanıp budaklandı!
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😱

😱
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Bir de size soralım bakalım.

Bir de size soralım bakalım.
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Siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?

Siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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