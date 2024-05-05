Kocanın "Gamer'ının" Makbul Olduğunu Söyleyen Kadın Argümanlarıyla Uzaklara Daldırdı

Kısaca özetlemek gerekirse oyun tutkunu bir kocası olduğundan bahseden hanımfendi başta buna takılsa da sonradan çevresindeki hemen herkesin aldatıldığını, sadece kendi kocası gibi gamer bir eşe sahip olan başka bir arkadaşı ve kendisinin huzurlu ilişkileri olduğunu görünce beyfendinin hobilerini desteklemeye başlamış.

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