Kocanın "Gamer'ının" Makbul Olduğunu Söyleyen Kadın Argümanlarıyla Uzaklara Daldırdı
Kocanın "Gamer'ının" Makbul Olduğunu Söyleyen Kadın Argümanlarıyla Uzaklara Daldırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biz de hep bi' arkadaştan duyuyoruz, kimi beyler için ilişkide oyun oynamak lüks, kimi hanımlar için de bu katlanılmaz bir mevzuymuş.
Gamer beyleri hayli sevindirecek bir itiraf ise yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
Bu itirafların sonrasında ise gamer eşlere sahip olan hanımlardan...
Bol bol destek mesajı geldi!
Tabi durum bambaşka tartışmaları da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Kısacası tartışma epey bir dallanıp budaklandı!
😱
Bir de size soralım bakalım.
Siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buyurun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın