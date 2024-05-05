Mesleğe Küsen Tankçıdan Cehennemden Daha Sıcak İşlemciye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Mesleğe Küsen Tankçıdan Cehennemden Daha Sıcak İşlemciye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Pazartesi sendromu ile boğuştuğumuz bu kasvetli güne gelin oyuncuların birbirinden komik Steam yorumları ile başka bir pencere açalım!
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1. "Lan ne alaka" diye okurken "heee" dedirtti.
2. Kiralık gittiysen o bir aylık sürede kulübüne geri dönmen gerekmiştir belki? Bunu asla bilemeyiz. 🤷🏻♀️
3. Ev halkının en ufak şikayetinde babam.
4. İşini şöyle seveceksin işte.
5. Sanayide söylenen yemeğin anlamını yalnızca en az bir kez yemek ısmarlananlar bilir...
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6. Nasrettin Hoca'nın Timur'un filleri mevzusu bu.
7. Askerliğini bu oyunda yapanları olası bir savaş durumunda cepheye çağırmak lazım.
8. Biz elbette hiç tasvip etmiyoruz.
9. Adıyla müsemma bu oyunumuz da Karadeniz'de geçiyor olabilir mi?
10. Haftaya görüşmek üzere!
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