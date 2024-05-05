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Mesleğe Küsen Tankçıdan Cehennemden Daha Sıcak İşlemciye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Mesleğe Küsen Tankçıdan Cehennemden Daha Sıcak İşlemciye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 11:58

Pazartesi sendromu ile boğuştuğumuz bu kasvetli güne gelin oyuncuların birbirinden komik Steam yorumları ile başka bir pencere açalım!

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1. "Lan ne alaka" diye okurken "heee" dedirtti.

1. "Lan ne alaka" diye okurken "heee" dedirtti.

Oyun: Manor Lords

2. Kiralık gittiysen o bir aylık sürede kulübüne geri dönmen gerekmiştir belki? Bunu asla bilemeyiz. 🤷🏻♀️

2. Kiralık gittiysen o bir aylık sürede kulübüne geri dönmen gerekmiştir belki? Bunu asla bilemeyiz. 🤷🏻♀️

Oyun: EA Sports FC 24

3. Ev halkının en ufak şikayetinde babam.

3. Ev halkının en ufak şikayetinde babam.

Oyun: Frostpunk

4. İşini şöyle seveceksin işte.

4. İşini şöyle seveceksin işte.

Oyun: Supermarket Simulator

5. Sanayide söylenen yemeğin anlamını yalnızca en az bir kez yemek ısmarlananlar bilir...

5. Sanayide söylenen yemeğin anlamını yalnızca en az bir kez yemek ısmarlananlar bilir...

Oyun: Car Mechanic Simulator 2021

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6. Nasrettin Hoca'nın Timur'un filleri mevzusu bu.

6. Nasrettin Hoca'nın Timur'un filleri mevzusu bu.

Oyun: Escape the Backrooms

7. Askerliğini bu oyunda yapanları olası bir savaş durumunda cepheye çağırmak lazım.

7. Askerliğini bu oyunda yapanları olası bir savaş durumunda cepheye çağırmak lazım.

Oyun: War Thunder

8. Biz elbette hiç tasvip etmiyoruz.

8. Biz elbette hiç tasvip etmiyoruz.

Oyun: Hades

9. Adıyla müsemma bu oyunumuz da Karadeniz'de geçiyor olabilir mi?

9. Adıyla müsemma bu oyunumuz da Karadeniz'de geçiyor olabilir mi?

Oyun: Green Hell

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Only Climb Better Together

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