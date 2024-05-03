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Oyun Karakterlerini Yalnızca Gözlerinden Tanıyabilecek misin?

Oyun Karakterlerini Yalnızca Gözlerinden Tanıyabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.05.2024 - 13:01

Bilirsiniz, gözler kalbi aynasıdır derler. Peki siz yıllardır göz önünde olan bu karakterlerden kaçını sadece gözlerine bakarak tanıyabilirsiniz?

Buyurun başlayalım!

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1. Bu 40 yıllık hatırı olan kahve gözler kime ait?

1. Bu 40 yıllık hatırı olan kahve gözler kime ait?

2. Peki bu ürkütücü beyfendinin kim olduğunu sorsak?

2. Peki bu ürkütücü beyfendinin kim olduğunu sorsak?

3. Evet buyurun!

3. Evet buyurun!

4. Görmüş geçirmiş bir beyefendi var karşımızda.

4. Görmüş geçirmiş bir beyefendi var karşımızda.

5. Aslında deliliği gözlerinden belli.

5. Aslında deliliği gözlerinden belli.
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6. 🤷🏻♀️

6. 🤷🏻♀️

7. Bunu bildiniz bile.

7. Bunu bildiniz bile.

8. Yalnız benim için bak yeşil yeşil... 🎶

8. Yalnız benim için bak yeşil yeşil... 🎶

9. Son soruya gelirken biraz daha hafifletelim.

9. Son soruya gelirken biraz daha hafifletelim.

10. Geldik son soruya!

10. Geldik son soruya!

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