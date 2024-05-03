Oyun Karakterlerini Yalnızca Gözlerinden Tanıyabilecek misin?
Oyun Karakterlerini Yalnızca Gözlerinden Tanıyabilecek misin?
Bilirsiniz, gözler kalbi aynasıdır derler. Peki siz yıllardır göz önünde olan bu karakterlerden kaçını sadece gözlerine bakarak tanıyabilirsiniz?
Buyurun başlayalım!
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1. Bu 40 yıllık hatırı olan kahve gözler kime ait?
2. Peki bu ürkütücü beyfendinin kim olduğunu sorsak?
3. Evet buyurun!
4. Görmüş geçirmiş bir beyefendi var karşımızda.
5. Aslında deliliği gözlerinden belli.
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6. 🤷🏻♀️
7. Bunu bildiniz bile.
8. Yalnız benim için bak yeşil yeşil... 🎶
9. Son soruya gelirken biraz daha hafifletelim.
10. Geldik son soruya!
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