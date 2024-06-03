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Kratos'u Bile Gülümsetecek, God of War Hakkındaki En Komik Steam Yorumları

Kratos'u Bile Gülümsetecek, God of War Hakkındaki En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 20:25

Savaş tanrısı bile olsan oyunculardan kaçış yok! PlayStation özel oyunu olarak çıktıktan sonra PC'de de oyuncularla buluşmuş olan God of War hakkında yapılmış en komik Steam yorumlarını derledik, buyursunlar!

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Bir baba ve oğulun kalpleri ısıtan, İskandinavya'nın müthiş doğasında huzur dolu yolculuğu. 🥰

Bir baba ve oğulun kalpleri ısıtan, İskandinavya'nın müthiş doğasında huzur dolu yolculuğu. 🥰

"Yok canım ne gaza gelmesi, alt tarafı oyun işte" dedikten sonra ben👇

"Yok canım ne gaza gelmesi, alt tarafı oyun işte" dedikten sonra ben👇

Beyler bunu not alalım.

Beyler bunu not alalım.

Yahu adamın başına gelmeyen kalmamış, spoiler olmasın diye de bahsedemiyoruz da SEN TAM OLARAK NE YAŞANSIN İSTİYORSUN?!

Yahu adamın başına gelmeyen kalmamış, spoiler olmasın diye de bahsedemiyoruz da SEN TAM OLARAK NE YAŞANSIN İSTİYORSUN?!

Bu oyunda gizli bir libido bombası falan mı var neler oluyor?

Bu oyunda gizli bir libido bombası falan mı var neler oluyor?
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Cama ekmek banacak seviyeye gelmiştik ki özel oyunları patır patır PC'ye de getirmeye başladılar sağ olsunlar.

Cama ekmek banacak seviyeye gelmiştik ki özel oyunları patır patır PC'ye de getirmeye başladılar sağ olsunlar.

Evinde en az bir kez ergen beslemiş her insan Atreus'un hareketlerine anlam verebilir.

Evinde en az bir kez ergen beslemiş her insan Atreus'un hareketlerine anlam verebilir.

Bunu istediğimize emin miyiz ya?

Bunu istediğimize emin miyiz ya?

Kratos'un Trakyalı bir yağlı güreşçi olduğu o evren... Nereye başvuruyoruz?

Kratos'un Trakyalı bir yağlı güreşçi olduğu o evren... Nereye başvuruyoruz?

Ne demek oyunlardan çok etkileniyoruz?

Ne demek oyunlardan çok etkileniyoruz?

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