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PlayStation'un Maskotu Geri Dönüyor: Bu Zamana Kadarki En Büyük Astro Bot Oyunu Duyuruldu

PlayStation'un Maskotu Geri Dönüyor: Bu Zamana Kadarki En Büyük Astro Bot Oyunu Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 17:47

PlayStation'ın sevimli maskotu Astro Bot bu zamana kadarki en büyük macerası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Team Asobi şimdiye kadarki en büyük Astro Bot oyununu duyurdu.

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PlayStation'ın sevimli maskotu Astro Bot'u son olarak PlayStation 5'e yüklü bir biçimde gelen oyunu ile görmüştük.

PlayStation'ın sevimli maskotu Astro Bot'u son olarak PlayStation 5'e yüklü bir biçimde gelen oyunu ile görmüştük.

Esasen PlayStation 5 ve DualSense'in marifetlerini gösteren bir teknoloji demosu diyebileceğimiz, ancak buna karşın gerek oynanışı, gerekse de bu teknolojileri harika kullanışı ile çok daha fazlasını vadeden oyun hala pek çok oyuncunun da favorileri arasında.

Astro Bot bu zamana kadarki en büyük macerası ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu zamana kadarki en büyük Astro Bot oyunu olacak.

Bu zamana kadarki en büyük Astro Bot oyunu olacak.

Tam DualSense desteğiyle birlikte gelecek oyun kontrolcünün tüm marifetlerinden yararlanmakla da kalmayıp serinin bu zamana kadarki en büyük oyunu olma iddiasında. 6 farklı galaksi ve her galaksinin sonunda benzersiz boss savaşları barındıracağı açıklanan oyun 80 bölümden oluşacak. Tüm bunların yanında Astro 15 farklı yeteneğe de sahip olacak.

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