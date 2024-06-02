PlayStation'un Maskotu Geri Dönüyor: Bu Zamana Kadarki En Büyük Astro Bot Oyunu Duyuruldu

Esasen PlayStation 5 ve DualSense'in marifetlerini gösteren bir teknoloji demosu diyebileceğimiz, ancak buna karşın gerek oynanışı, gerekse de bu teknolojileri harika kullanışı ile çok daha fazlasını vadeden oyun hala pek çok oyuncunun da favorileri arasında.