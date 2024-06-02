FIFA Başkanı Yeni FIFA Oyunu İçin İpucu Verdi: FIFA Oyunları Geri Dönüyor
FIFA Başkanı Yeni FIFA Oyunu İçin İpucu Verdi: FIFA Oyunları Geri Dönüyor
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EA'nin isim haklarını terk etmesinin ardından oyun dünyasında FIFA dönemi kapanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 2K'in FIFA'nın isim haklarını aldığı iddiası ise oyuncuları heyecanlandırmıştı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino yeni bir ortakla oyun dünyasına geri döneceklerini açıklayarak bombayı patlattı.
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