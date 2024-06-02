FIFA Başkanı Yeni FIFA Oyunu İçin İpucu Verdi: FIFA Oyunları Geri Dönüyor

Yeni bir ortakla yepyeni bir FIFA oyunu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Infantino bu yeni ortağın kim olduğu konusunda ise ipucu vermedi. Ancak ortaya atılan söylentilerin de etkisiyle pek çok oyuncu bu yeni ortağın 2K olduğu konusunda hemfikir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda var.