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FIFA Başkanı Yeni FIFA Oyunu İçin İpucu Verdi: FIFA Oyunları Geri Dönüyor

FIFA Başkanı Yeni FIFA Oyunu İçin İpucu Verdi: FIFA Oyunları Geri Dönüyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 16:21

EA Games'in isim haklarını terk etmesiyle oyun dünyasında boşluğunu hisseder olduğumuz FIFA serisi geri dönebilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino yeni FIFA oyunlarıyla ilgili bombayı patlattı.

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EA'nin isim haklarını terk etmesinin ardından oyun dünyasında FIFA dönemi kapanmıştı.

EA'nin isim haklarını terk etmesinin ardından oyun dünyasında FIFA dönemi kapanmıştı.

FIFA ile isim hakkı ücreti konusunda anlaşmazlık yaşayan EA Games futbol oyunlarını bundan sonra kendi markaları olan EA Sports FC adı altında çıkartmaya karar vermiş, FIFA Başkanı Infantino ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada yeni FIFA oyunlarına göz kırpmıştı.

Infantino'nun geçmişte yaptığı açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 2K'in FIFA'nın isim haklarını aldığı iddiası ise oyuncuları heyecanlandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 2K'in FIFA'nın isim haklarını aldığı iddiası ise oyuncuları heyecanlandırmıştı.

NBA 2K ve WWE 2K gibi spor oyunlarıyla tanıdığımız 2K'in FIFA'nın isim haklarına talip olduğu öne sürülmüş, söylentiler dahi oyuncuları heyecanlandırmaya yetmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yeni bir ortakla oyun dünyasına geri döneceklerini açıklayarak bombayı patlattı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yeni bir ortakla oyun dünyasına geri döneceklerini açıklayarak bombayı patlattı.

Yeni bir ortakla yepyeni bir FIFA oyunu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Infantino bu yeni ortağın kim olduğu konusunda ise ipucu vermedi. Ancak ortaya atılan söylentilerin de etkisiyle pek çok oyuncu bu yeni ortağın 2K olduğu konusunda hemfikir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

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