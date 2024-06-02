Ünlü Oyun Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu Ancak Türkiye'de Yasak! Peki Neden?
Ünlü Oyun Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu Ancak Türkiye'de Yasak! Peki Neden?
Hikayesi ile öne çıkan ve her bir seçimin ağırlığını hissettiren Tell Me Why Steam'de tam bir ay boyunca tüm oyuncular için tamamen ücretsiz oldu. Ancak bu müjdeli haber Türkiye'deki oyuncular için geçerli değil. Peki neden?
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Life is Strange2in gelişiricisi Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen ve hikayesi ile öne çıkan Tell Me Why Steam'de ücretsiz oldu.
Tell Me Why tam bir ay boyunca Steam'de tüm kullanıcılara ücretsiz dağıtılıyor ancak Türkiye'deki oyuncular oyunu kütüphanelerine ekleyemiyor.
Tell Me Why neden Türkiye'de erişime kapalı?
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