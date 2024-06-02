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Ünlü Oyun Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu Ancak Türkiye'de Yasak! Peki Neden?

Ünlü Oyun Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu Ancak Türkiye'de Yasak! Peki Neden?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 14:56

Hikayesi ile öne çıkan ve her bir seçimin ağırlığını hissettiren Tell Me Why Steam'de tam bir ay boyunca tüm oyuncular için tamamen ücretsiz oldu. Ancak bu müjdeli haber Türkiye'deki oyuncular için geçerli değil. Peki neden?

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Life is Strange2in gelişiricisi Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen ve hikayesi ile öne çıkan Tell Me Why Steam'de ücretsiz oldu.

Tell Me Why tam bir ay boyunca Steam'de tüm kullanıcılara ücretsiz dağıtılıyor ancak Türkiye'deki oyuncular oyunu kütüphanelerine ekleyemiyor.

Tell Me Why tam bir ay boyunca Steam'de tüm kullanıcılara ücretsiz dağıtılıyor ancak Türkiye'deki oyuncular oyunu kütüphanelerine ekleyemiyor.

Trans bir başrol karaktere sahip olan oyunumuz Onur Ayı boyunca tüm dünyada ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Ancak ülkemizin de aralarında olduğu kimi ülkelerdeki oyuncular bu kampanyadan maalesef faydalanamıyorlar. Peki bunun sebebi ne?

Tell Me Why neden Türkiye'de erişime kapalı?

Tell Me Why neden Türkiye'de erişime kapalı?

Oyun ilk çıktığı günden bu yana ülkemizde maalesef erişime kısıtlı. Bunun sebebi hakkında elimizde yıllardır resmi bir açıklama yok fakat akla gelen ilk sebep oyunun trans ana karakteri sebebiyle kısıtlanmış olabileceği. Oyunu ülkemizden kütüphaneye eklemek için farklı yöntemler olsa da bunların yasal olmadığını hatırlatalım.

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