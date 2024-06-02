GTA 6 PC'ye Çıkacak mı? Take-Two CEO'sundan Kafa Karıştıran Açıklamalar Geldi

TD Cowen konferansında konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick GTA 6'nın PC'ye de gelip gelmeyeceği konusunda zaten karışık olan kafaları daha da karıştırdı. VGC tarafından aktarılana göre CEO 'Anladığım kadarıyla duyuru yapılmaması kesin olarak belirlenebilecek bir şey değil, çünkü duyuru yapılmamasından sonra olan tek şey bir duyuru yapılmasıdır, sanırım, ya da duyuru yapılmamasının devam etmesi, sanırım bu da olabilir. Bana öyle geliyor ki her ikisi de kesin değil. Ancak Rockstar'ın platformlara yönelik daha önce de gördüğümüz bir yaklaşımı var ve zamanı geldiğinde daha fazla duyuru yapacaklar. İşimiz için doğru stratejinin tüketicinin olduğu yerde olmak olduğuna inanıyorum ve tarihsel olarak bu şirketin yaptığı şey, tüketicilere bulundukları her yerde, zaman içinde mantıklı olan herhangi bir platformda hitap etmektir.” açıklamasında bulundu.