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GTA 6 PC'ye Çıkacak mı? Take-Two CEO'sundan Kafa Karıştıran Açıklamalar Geldi

GTA 6 PC'ye Çıkacak mı? Take-Two CEO'sundan Kafa Karıştıran Açıklamalar Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 17:13

Tüm oyun dünyasının gözü şimdilerde GTA 6'nın üstünde. Her detayı merakla takip edilen GTA 6'nın PC sürümü hakkında Take-Two CEO'su bazı açıklamalarda bulundu.

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Tüm oyun dünyası artık GTA 6'nın çıkışı için gün sayıyor diyebiliriz.

Tüm oyun dünyası artık GTA 6'nın çıkışı için gün sayıyor diyebiliriz.

Büyük sızıntılar ve skandallarla uğraştıktan sonra GTA 6 cephesinde işler biraz daha rayına oturmuş görünüyor. Rockstar Games geçtiğimiz günlerde merakla beklenen oyunun 2025 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geleceğini açıklamış, PC için ise ipucu vermemişti.

GTA 6'nın PC sürümü için belirsizlik hala devam ederken Take-Two CEO'sundan soru işaretlerini gidermek şöyle dursun yenilerini de yaratan bir açıklamada bulundu.

GTA 6'nın PC sürümü için belirsizlik hala devam ederken Take-Two CEO'sundan soru işaretlerini gidermek şöyle dursun yenilerini de yaratan bir açıklamada bulundu.

TD Cowen konferansında konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick GTA 6'nın PC'ye de gelip gelmeyeceği konusunda zaten karışık olan kafaları daha da karıştırdı. VGC tarafından aktarılana göre CEO 'Anladığım kadarıyla duyuru yapılmaması kesin olarak belirlenebilecek bir şey değil, çünkü duyuru yapılmamasından sonra olan tek şey bir duyuru yapılmasıdır, sanırım, ya da duyuru yapılmamasının devam etmesi, sanırım bu da olabilir. Bana öyle geliyor ki her ikisi de kesin değil. Ancak Rockstar'ın platformlara yönelik daha önce de gördüğümüz bir yaklaşımı var ve zamanı geldiğinde daha fazla duyuru yapacaklar. İşimiz için doğru stratejinin tüketicinin olduğu yerde olmak olduğuna inanıyorum ve tarihsel olarak bu şirketin yaptığı şey, tüketicilere bulundukları her yerde, zaman içinde mantıklı olan herhangi bir platformda hitap etmektir.” açıklamasında bulundu.

Peki tüm bunları bir kenara bırakacak olursak GTA 6 PC'ye de çıkacak mı?

Peki tüm bunları bir kenara bırakacak olursak GTA 6 PC'ye de çıkacak mı?

Rockstar Games'in oyun dünyasını sallayacağı şimdiden belli oyunu GTA 6 için PC'yi direkt olarak pas geçmesi seçeneği pek gerçekçi görünmemekle birlikte ekip serinin bundan önceki oyunlarını konsollara çıkarttıktan sonra gecikmeli olarak PC platformuna getirmişti. Elimizde konsollar için çıkış tarihi varken PC için henüz net bir şey duymamamız bu politikanın GTA 6 için de devam edeceğine işaret ediyor olabilir.

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