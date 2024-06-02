GTA 6 PC'ye Çıkacak mı? Take-Two CEO'sundan Kafa Karıştıran Açıklamalar Geldi
GTA 6 PC'ye Çıkacak mı? Take-Two CEO'sundan Kafa Karıştıran Açıklamalar Geldi
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Tüm oyun dünyası artık GTA 6'nın çıkışı için gün sayıyor diyebiliriz.
GTA 6'nın PC sürümü için belirsizlik hala devam ederken Take-Two CEO'sundan soru işaretlerini gidermek şöyle dursun yenilerini de yaratan bir açıklamada bulundu.
Peki tüm bunları bir kenara bırakacak olursak GTA 6 PC'ye de çıkacak mı?
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