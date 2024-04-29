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GTA 6'nın Gecikme İddialarına Karşın İç Ferahlatan Bir İddia Ortaya Atıldı

GTA 6'nın Gecikme İddialarına Karşın İç Ferahlatan Bir İddia Ortaya Atıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 01:59

Oyun dünyasının gözü kulağı şimdilerde GTA 6 hakkında Rockstar Games'ten gelecek açıklamalardayken oyunun ertelenebileceğine dair söylentiler güç kazanmıştı. GTA 6'nın erteleneceğine dair bu söylentilere ise farklı bir kaynaktan yanıt geldi.

Kaynak

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Sızıntılardı hackerlardı derken Rockstar Games'in başı GTA 6 ile ilgili dertten kurtulmak bilmedi desek yeridir.

Sızıntılardı hackerlardı derken Rockstar Games'in başı GTA 6 ile ilgili dertten kurtulmak bilmedi desek yeridir.

Bir hacker tarafından ele geçirilen detaylar ve oynanış görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından Rockstar Games tarafından planlanan tarihten önce oyunun fragmanının da sızdırılması sonrası işler çığırından çıkmıştı.

Tüm bunların ardından bu kez de GTA 6'nın ertelenebileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Tüm bunların ardından bu kez de GTA 6'nın ertelenebileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Esasen elimizde henüz oyunun ne zaman çıkacağına dair bir detay olmasa da gerek Rockstar Games'in çalışanlarını tekrar ofise çağırması farklı kaynaklarca oyunun ertelenebileceğine dair bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Ancak ortaya atılan bambaşka bir iddia GTA 6 hakkında ertelemeler konusunda endişe etmememiz gerektiğini söylüyor.

Ancak ortaya atılan bambaşka bir iddia GTA 6 hakkında ertelemeler konusunda endişe etmememiz gerektiğini söylüyor.
twitter.com

Insider Gaming'den Mike Straw'ın yaptığı açıklamalara göre GTA 6 için bir erteleme durumu söz konusu değil. Straw'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

'Bunu tekrar söylüyorum, çünkü insanlar hala bunun peşinden koşuyor: Birden fazla kaynağa ulaştım ve oyunun 'programa uygun' ilerlediği ve geliştirmenin bu noktada herhangi bir gecikme iddiasının 'tamamen varsayım' olduğu söylendi.'

GTA 6 hakkında tüm bunlar konuşulsa da elimizde hala oyun için net bir çıkış tarihi yok.

GTA 6 hakkında tüm bunlar konuşulsa da elimizde hala oyun için net bir çıkış tarihi yok.

Duyuru fragmanının ardından Rockstar Games cephesinden herhangi bir bilgi gelmezken GTA 6'nın 2025 yılının ilk çeyreğinde karşımıza çıkabileceği en güçlü tahminlerden.

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