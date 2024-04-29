GTA 6'nın Gecikme İddialarına Karşın İç Ferahlatan Bir İddia Ortaya Atıldı

Insider Gaming'den Mike Straw'ın yaptığı açıklamalara göre GTA 6 için bir erteleme durumu söz konusu değil. Straw'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

'Bunu tekrar söylüyorum, çünkü insanlar hala bunun peşinden koşuyor: Birden fazla kaynağa ulaştım ve oyunun 'programa uygun' ilerlediği ve geliştirmenin bu noktada herhangi bir gecikme iddiasının 'tamamen varsayım' olduğu söylendi.'