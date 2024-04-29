GTA 6'nın Gecikme İddialarına Karşın İç Ferahlatan Bir İddia Ortaya Atıldı
GTA 6'nın Gecikme İddialarına Karşın İç Ferahlatan Bir İddia Ortaya Atıldı
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Sızıntılardı hackerlardı derken Rockstar Games'in başı GTA 6 ile ilgili dertten kurtulmak bilmedi desek yeridir.
Tüm bunların ardından bu kez de GTA 6'nın ertelenebileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
Ancak ortaya atılan bambaşka bir iddia GTA 6 hakkında ertelemeler konusunda endişe etmememiz gerektiğini söylüyor.
GTA 6 hakkında tüm bunlar konuşulsa da elimizde hala oyun için net bir çıkış tarihi yok.
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