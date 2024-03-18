Heyecanla Beklenen GTA 6'nın Dosya Boyutu Sızdırılmış Olabilir!
Heyecanla Beklenen GTA 6'nın Dosya Boyutu Sızdırılmış Olabilir!
Aralık ayında yayınlanan fragmanıyla oyuncuların beklentisini yükselten GTA 6 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Oyunun dosya boyutu çeşitli iddialar ile birlikte belli olmuş olabilir.
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3 ay önce yayınlanan fragman 181 milyon izlendi!
GTA 6'nın 2025 yılında çıkması bekleniyor.
Henüz optimize edilmemiş dosya boyutu olduğu söyleniyor.
Dosya boyutu muhtemelen değişecek.
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