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Heyecanla Beklenen GTA 6'nın Dosya Boyutu Sızdırılmış Olabilir!

Heyecanla Beklenen GTA 6'nın Dosya Boyutu Sızdırılmış Olabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 18:31

Aralık ayında yayınlanan fragmanıyla oyuncuların beklentisini yükselten GTA 6 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Oyunun dosya boyutu çeşitli iddialar ile birlikte belli olmuş olabilir.

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3 ay önce yayınlanan fragman 181 milyon izlendi!

3 ay önce yayınlanan fragman 181 milyon izlendi!

2023'ün Aralık ayında yayınlanan ilk tanıtım fragmanı bugüne kadar tam tamına 181 milyon izlendi. Daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşan fragman sonrası oyuncuları da büyük bir heyecan kaplamış durumda.

GTA 6'nın 2025 yılında çıkması bekleniyor.

Henüz optimize edilmemiş dosya boyutu olduğu söyleniyor.

Henüz optimize edilmemiş dosya boyutu olduğu söyleniyor.
twitter.com

Söylentilere göre oyunun dosya boyutu 228.5 GB olacak. Oldukça yüksek bir boyutun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Fakat bu boyutun, henüz oyunun optimize edilmemiş hali olduğunu da belirtelim.

Dosya boyutu muhtemelen değişecek.

Dosya boyutu muhtemelen değişecek.

Çünkü söylenen bu dosya boyutu oldukça büyük ve henüz oyunun optimize edilmemiş bir halini gösteriyor. Bu sebeple çıkış tarihine yaklaştıkça dosya boyutunda da azalmalar görülecektir.

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