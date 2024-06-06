The Sims'te Walter White'ın İkonik Evini Yapan Oyuncunun İşi Kendine Hayran Bıraktı
The Sims'te Walter White'ın İkonik Evini Yapan Oyuncunun İşi Kendine Hayran Bıraktı
Oyuncuların hayallerindeki hayatı yaşatmakla kalmayı yaratıcılıklarını da konuşturmalarına imkan veren The Sims 4'te Breaking Bad'in ikonik karakteri Walter White'ın evini yapan oyuncu detaycılık seviyesini arşa çıkarttı.
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The Sims'te yaratabilecekleriniz sahiden yalnızca hayal gücünüzle sınırlı.
Tüm bunlara imkan veren oyunda kimi oyuncular da yaratıcılıklarını konuşturarak kendilerine hayran bırakan işler ortaya koyuyorlar.
Bir Tiktok kullanıcısı da Breaking Bad'den Walter White'ın evini yapmak için işe koyulmaya karar verdikten sonra...
Ortaya detay manyağı bu iş çıkmış!
Yetenekli oyuncunun yarattığı o eve ve yaratım sürecine ise buradan göz atabilirsiniz.
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