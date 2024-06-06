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The Sims'te Walter White'ın İkonik Evini Yapan Oyuncunun İşi Kendine Hayran Bıraktı

The Sims'te Walter White'ın İkonik Evini Yapan Oyuncunun İşi Kendine Hayran Bıraktı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 14:24

Oyuncuların hayallerindeki hayatı yaşatmakla kalmayı yaratıcılıklarını da konuşturmalarına imkan veren The Sims 4'te Breaking Bad'in ikonik karakteri Walter White'ın evini yapan oyuncu detaycılık seviyesini arşa çıkarttı.

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The Sims'te yaratabilecekleriniz sahiden yalnızca hayal gücünüzle sınırlı.

The Sims'te yaratabilecekleriniz sahiden yalnızca hayal gücünüzle sınırlı.

İsterseniz hayalinizdeki evde yaşayın, isterseniz Kardashian ailesini yaratıp başlarına ne getirmek istiyorsanız onu getirin, isterseniz de sadece aylak aylak kasabada dolaşın.

Tüm bunlara imkan veren oyunda kimi oyuncular da yaratıcılıklarını konuşturarak kendilerine hayran bırakan işler ortaya koyuyorlar.

Tüm bunlara imkan veren oyunda kimi oyuncular da yaratıcılıklarını konuşturarak kendilerine hayran bırakan işler ortaya koyuyorlar.

Bu oyunda bu zamana kadar Kürt düğünü mü tertip edilmedi, Hogwarts şatosu mu inşa edilmedi... Daha neler neler!

Bir Tiktok kullanıcısı da Breaking Bad'den Walter White'ın evini yapmak için işe koyulmaya karar verdikten sonra...

Bir Tiktok kullanıcısı da Breaking Bad'den Walter White'ın evini yapmak için işe koyulmaya karar verdikten sonra...

Ortaya detay manyağı bu iş çıkmış!

Ortaya detay manyağı bu iş çıkmış!

Yetenekli oyuncunun yarattığı o eve ve yaratım sürecine ise buradan göz atabilirsiniz.

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