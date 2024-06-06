Oyunlardaki Şiddetten Zevk Alanlara Psikolojik Destek Öneren Oyun Geliştiricisi Ahaliyi Fena Kızdırdı
Oyunlardaki Şiddetten Zevk Alanlara Psikolojik Destek Öneren Oyun Geliştiricisi Ahaliyi Fena Kızdırdı
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Oyunların insanları, özellikle de çocukları şiddete teşvik edip etmediği meselesi yıllardır süregelen tartışmalardan.
Oyunlar ve şiddet tartışmasını bir kullanıcının bu gönderisi ise yeniden alevlendirdi.
Kimi oyuncular kullanıcıyı ikna etmeye çalışırken...
Kimileri ise kişisel deneyimleriyle konuya farklı bir bakış açısından yaklaştılar.
Bazı isabetli benzetmeler de yapılmadı değil. 😅
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Tüm bunların ardından ise goygoycular da eksik kalmadı elbette!
Doom Guy bunu beğenmedi.
Keza Geralt of Rivia da. 😅
Şiddetin sadece oyunlarda karşımıza çıkan bir mevhum olmadığı da en çok hatırlatılanlardan oldu.
Bir de size soralım.
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