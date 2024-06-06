Oyunlardaki Şiddetten Zevk Alanlara Psikolojik Destek Öneren Oyun Geliştiricisi Ahaliyi Fena Kızdırdı

Nedendir bilinmez, diğer medya ögeleri bu konuda oyunlara kıyasla neredeyse hiç eleştiri almazken video oyunları hep okun ucundadır. Söz konusu çocuklar olduğunda durum daha da hassas ancak oyunların da tıpkı filmler ve diziler gibi yaş sınırları olduğunu da unutmamak lazım.