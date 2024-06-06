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Oyunlardaki Şiddetten Zevk Alanlara Psikolojik Destek Öneren Oyun Geliştiricisi Ahaliyi Fena Kızdırdı

Oyunlardaki Şiddetten Zevk Alanlara Psikolojik Destek Öneren Oyun Geliştiricisi Ahaliyi Fena Kızdırdı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 13:48

Biliyorsunuz, bir ortamda oyunlardan bahsediliyorsa şiddet de anılmadan olmuyor... Bir oyun geliştiricisi de oyunlarda şiddetten keyif alanlara psikolojik destek önerince oyuncular haliyle çıldırdı.

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Oyunların insanları, özellikle de çocukları şiddete teşvik edip etmediği meselesi yıllardır süregelen tartışmalardan.

Oyunların insanları, özellikle de çocukları şiddete teşvik edip etmediği meselesi yıllardır süregelen tartışmalardan.

Nedendir bilinmez, diğer medya ögeleri bu konuda oyunlara kıyasla neredeyse hiç eleştiri almazken video oyunları hep okun ucundadır. Söz konusu çocuklar olduğunda durum daha da hassas ancak oyunların da tıpkı filmler ve diziler gibi yaş sınırları olduğunu da unutmamak lazım.

Oyunlar ve şiddet tartışmasını bir kullanıcının bu gönderisi ise yeniden alevlendirdi.

Oyunlar ve şiddet tartışmasını bir kullanıcının bu gönderisi ise yeniden alevlendirdi.
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Aynı zamanda bir oyun geliştiricisi olduğundan da bahseden kullanıcının gönderisi sonrasında haliyle X'in oyuncu ahalisi de kullanıcıya bazı yanıtlar hazırladı!

Kimi oyuncular kullanıcıyı ikna etmeye çalışırken...

Kimi oyuncular kullanıcıyı ikna etmeye çalışırken...
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Kimileri ise kişisel deneyimleriyle konuya farklı bir bakış açısından yaklaştılar.

Kimileri ise kişisel deneyimleriyle konuya farklı bir bakış açısından yaklaştılar.
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Bazı isabetli benzetmeler de yapılmadı değil. 😅

Bazı isabetli benzetmeler de yapılmadı değil. 😅
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Tüm bunların ardından ise goygoycular da eksik kalmadı elbette!

Tüm bunların ardından ise goygoycular da eksik kalmadı elbette!
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Doom Guy bunu beğenmedi.

Doom Guy bunu beğenmedi.
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Keza Geralt of Rivia da. 😅

Keza Geralt of Rivia da. 😅
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Şiddetin sadece oyunlarda karşımıza çıkan bir mevhum olmadığı da en çok hatırlatılanlardan oldu.

Şiddetin sadece oyunlarda karşımıza çıkan bir mevhum olmadığı da en çok hatırlatılanlardan oldu.
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Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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