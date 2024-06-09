Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 466 TL Olan Oyun Epic'te Bedava Oluyor

Oynaması tamamen ücretsiz olan Idle Champions of the Forgotten Realms için şahane bir içerik paketi de önümüzdeki perşembe itibariyle oyunculara ücretsiz sunulacak. Oyuna başlamayı düşünüyor veya halihazırda oynuyor da elinizi biraz kuvvetlendirmek istiyorsanız değeri 100 doları aşan bu paketi de kaçırmayın deriz.