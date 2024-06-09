Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 466 TL Olan Oyun Epic'te Bedava Oluyor
Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 466 TL Olan Oyun Epic'te Bedava Oluyor
Epic Games Store'un bu hafta karşımıza hangi bedava oyunla çıkacağı ortaya çıktı. Steam'de 14,40 dolar, yani yaklaşık 466 TL'lik fiyat etiketine sahip oyun ücretsiz oluyor.
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Gizemli Epic Games Store bedavalarının sonuna geldik!
Önümüzdeki perşembe gününün bedava oyunu da ortaya çıktı. Steam'de 6944 TL'lik fiyat etiketine sahip Redout 2 Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
Üstelik tek bedavamız bu da değil!
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