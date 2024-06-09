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Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 466 TL Olan Oyun Epic'te Bedava Oluyor

Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 466 TL Olan Oyun Epic'te Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 11:38

Epic Games Store'un bu hafta karşımıza hangi bedava oyunla çıkacağı ortaya çıktı. Steam'de 14,40 dolar, yani yaklaşık 466 TL'lik fiyat etiketine sahip oyun ücretsiz oluyor.

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Gizemli Epic Games Store bedavalarının sonuna geldik!

Gizemli Epic Games Store bedavalarının sonuna geldik!

Oyuncularda tatlı bir heyecan yaratan gizemli Epic Games Store bedavaları indirim döneminin bitmesiyle birlikte tekrar buluşmak üzere şimdilik bize veda etmiş olsa da bedava oyunlar hala tam gaz devam ediyor.

Önümüzdeki perşembe gününün bedava oyunu da ortaya çıktı. Steam'de 6944 TL'lik fiyat etiketine sahip Redout 2 Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

Üstelik tek bedavamız bu da değil!

Üstelik tek bedavamız bu da değil!

Oynaması tamamen ücretsiz olan Idle Champions of the Forgotten Realms için şahane bir içerik paketi de önümüzdeki perşembe itibariyle oyunculara ücretsiz sunulacak. Oyuna başlamayı düşünüyor veya halihazırda oynuyor da elinizi biraz kuvvetlendirmek istiyorsanız değeri 100 doları aşan bu paketi de kaçırmayın deriz.

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