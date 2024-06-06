Steam Değeri 1,900 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu
Steam Değeri 1,900 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu
Epic Games Store yine bombayı patlattı! Steam'de 60 dolar, yani 1,900 TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns Epic Games Store'da ücretsiz oldu.
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Epic Games Store'da bir süredir gizemli bedava oyunların geri dönüşünün rüzgarları esiyor.
Epic Games Store'da 6 Haziran gününün gizemli bedava oyunu ise Marvel’s Midnight Suns oldu.
Oyuna bedavayken sahip olmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.
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