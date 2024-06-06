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Steam Değeri 1,900 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Steam Değeri 1,900 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 18:01

Epic Games Store yine bombayı patlattı! Steam'de 60 dolar, yani 1,900 TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip olan Marvel's Midnight Suns Epic Games Store'da ücretsiz oldu.

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Epic Games Store'da bir süredir gizemli bedava oyunların geri dönüşünün rüzgarları esiyor.

Epic Games Store'da bir süredir gizemli bedava oyunların geri dönüşünün rüzgarları esiyor.

Normal şartlar altında gelecek bedava oyunların ne olacağını önceden bilirken gizemli oyunlar heyecanı katlamakla kalmıyor, arkalarından da genelde yüksek bütçeli ve sevilen AAA kalitesinde oyunlar çıkıyor.

Epic Games Store'da 6 Haziran gününün gizemli bedava oyunu ise Marvel’s Midnight Suns oldu.

Oyuna bedavayken sahip olmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.

Oyuna bedavayken sahip olmak için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.

Steam'deki 60 doarlık fiyat etiketine inat Epic Games Store'da bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebiliyor. Bu sürenin ardından, yani 13 Haziran günü ise oyunumuz yerini bir başka yapıma bırakacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!

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