Steam Değeri 1,900 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Steam'deki 60 doarlık fiyat etiketine inat Epic Games Store'da bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebiliyor. Bu sürenin ardından, yani 13 Haziran günü ise oyunumuz yerini bir başka yapıma bırakacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!