Kadınların Özel Görüntülerini Rızasız Yayınlayan Yayıncı Banlanınca Bir de İsyan Etti!
Kadınların Özel Görüntülerini Rızasız Yayınlayan Yayıncı Banlanınca Bir de İsyan Etti!
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Valorant'ta aynı takıma denk geldiği "Secobuya" adlı yayıncı tarafından çirkin sözlerle taciz edilen bir başka yayıncı yaşadıklarını anlattıktan sonra olayların bu kadarla da kalmadığı ortaya çıkmıştı.
Çirkin eylemleriyle büyük tepki toplayan yayıncı hakkında YouTube'tan da adım geldi.
YouTube'tan kalıcı olarak yasaklanan yayıncının kanal içeriği de hayli tartışmalı.
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