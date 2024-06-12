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Kadınların Özel Görüntülerini Rızasız Yayınlayan Yayıncı Banlanınca Bir de İsyan Etti!

Kadınların Özel Görüntülerini Rızasız Yayınlayan Yayıncı Banlanınca Bir de İsyan Etti!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 12:08

Kick canlı yayınlarında farklı platformlardan görüştüğü kadınların görüntülerini rızaları dışında yayınlayan, bunun yanında da oyunda denk geldiği bir başka yayıncıyı dakikalarca taciz eden yayıncı platformdan yasaklanmasına sitem etti!

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Valorant'ta aynı takıma denk geldiği "Secobuya" adlı yayıncı tarafından çirkin sözlerle taciz edilen bir başka yayıncı yaşadıklarını anlattıktan sonra olayların bu kadarla da kalmadığı ortaya çıkmıştı.

Valorant'ta aynı takıma denk geldiği "Secobuya" adlı yayıncı tarafından çirkin sözlerle taciz edilen bir başka yayıncı yaşadıklarını anlattıktan sonra olayların bu kadarla da kalmadığı ortaya çıkmıştı.

Oyunda aynı takıma denk geldiği Sercan 'Secobuya' Üzel ile yaşadıklarını anlatan ve yayıncının bir sohbet platformlarındaki kadınlarla görüntülü görüştüğü anları kadınların rızası olmadan Kick yayınlarında sergilediğini anlatan 'zeynepcisem' adlı yayıncının iddiaları sonrası Kick'ten de adım gelmiş ve Secobuya banlanmıştı.

Olayın tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 👇

Çirkin eylemleriyle büyük tepki toplayan yayıncı hakkında YouTube'tan da adım geldi.

Çirkin eylemleriyle büyük tepki toplayan yayıncı hakkında YouTube'tan da adım geldi.

Hikayesinde paylaştığı görselle birlikte YouTube kanalının banlandığını ve banın hiçbir zaman açılmayacağını söyleyen Sercan Üzel yazdığı notta ise bu kararı için YouTube'a sitem etti!

YouTube'tan kalıcı olarak yasaklanan yayıncının kanal içeriği de hayli tartışmalı.

YouTube'tan kalıcı olarak yasaklanan yayıncının kanal içeriği de hayli tartışmalı.

'Secobuya' adlı kanalında yukarıdaki açıklamasında da belirttiği şarkılarının dışında kadınlarla yapıtğı özel sohbetleri, kadınların özel görüntülerini ve bunların kesitlerini rızaları dışında paylaşan yayıncı bir daha bu kanalı aktifleştiremeyecek.

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