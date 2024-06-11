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İzlenme Uğruna Evsiz Adama Yaptıklarıyla "Vicdansızlığın Bu Kadarına Pes" Dedirtti

İzlenme Uğruna Evsiz Adama Yaptıklarıyla "Vicdansızlığın Bu Kadarına Pes" Dedirtti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 12:54

İnternette izlenme ve tıklanma uğruna sınırlar zorlanmaya devam edilirken kimileri ise ipin ucunu hayli kaçırıyor. Bir Kick yayıncısı canlı yayında, sokakta uyuyan evsiz adama yaptıklarıyla insanlığın ne demek olduğunu sorgulattı.

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Twitch'in en büyük rakibi Kick bir yandan elini güçlendirmeye devam ederken bir yandan da skandallarla da gündeme geliyor.

Twitch'in en büyük rakibi Kick bir yandan elini güçlendirmeye devam ederken bir yandan da skandallarla da gündeme geliyor.

Kick, Twitch'e nazaran daha serbest politikalarıyla öne çıkarken kimi yayıncılar da 'acaba bunların sınır ne' diye kuralları genişletebildikleri yere kadar zorlamaya çalışıyormuş gibi görünüyor.

Bir Kick yayıncısı canlı yayında sırf izlenme uğruna sokakta uyuyan evsizin dibinde havai fişek patlattı!

Bir Kick yayıncısı canlı yayında sırf izlenme uğruna sokakta uyuyan evsizin dibinde havai fişek patlattı!

Platformda 'BIGSIIX' adıyla yayın yapan yayıncı şehirde gezerek 'şakalamak' için bir evsiz ararlarken talihsiz adama denk geldiler. Adamın neredeyse burnunun dibine havai fişek yerleştiren yayıncı fitili ateşledikten sonra ise hemen arabasına koştu.

Sırf izlenme uğruna insanlığa sığmayan eylemlerde bulunan yayıncının o görüntüleri ise şöyle.👇

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