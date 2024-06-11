İzlenme Uğruna Evsiz Adama Yaptıklarıyla "Vicdansızlığın Bu Kadarına Pes" Dedirtti
İzlenme Uğruna Evsiz Adama Yaptıklarıyla "Vicdansızlığın Bu Kadarına Pes" Dedirtti
İnternette izlenme ve tıklanma uğruna sınırlar zorlanmaya devam edilirken kimileri ise ipin ucunu hayli kaçırıyor. Bir Kick yayıncısı canlı yayında, sokakta uyuyan evsiz adama yaptıklarıyla insanlığın ne demek olduğunu sorgulattı.
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Twitch'in en büyük rakibi Kick bir yandan elini güçlendirmeye devam ederken bir yandan da skandallarla da gündeme geliyor.
Bir Kick yayıncısı canlı yayında sırf izlenme uğruna sokakta uyuyan evsizin dibinde havai fişek patlattı!
Sırf izlenme uğruna insanlığa sığmayan eylemlerde bulunan yayıncının o görüntüleri ise şöyle.👇
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