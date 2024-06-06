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Galatasaraylı Wilfried Zaha Twitch'te Oyun Yayını Yaparken Ban Yedi

Galatasaraylı Wilfried Zaha Twitch'te Oyun Yayını Yaparken Ban Yedi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 16:43

Twitch banından kaçış yok! Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha Twitch'te Call of Duty: Modern Warfare 3 yayını yaparken aniden banlandı.

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Galatasaray'ın şampiyonluğunun önemli mimarlarından Wilfried Zaha'nın futbol dışında bir tutkusu daha var, oyunlar!

Galatasaray'ın şampiyonluğunun önemli mimarlarından Wilfried Zaha'nın futbol dışında bir tutkusu daha var, oyunlar!

31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu kimi zamanlarda ise Twitch kanalı üzerinden oynadığı oyunların yayınlarını yaparak hayranları ile buluşuyor.

Wilfried Zaha geçtiğimiz dakikalarda da Twitch kanalında yayındaydı.

Wilfried Zaha geçtiğimiz dakikalarda da Twitch kanalında yayındaydı.

Canlı yayında Call of Duty: Modern Warfare 3 oynarken bir yandan da izleyicileri ile etkileşimine devam eden Zaha'nın başına ise hiç beklemediği bir şey geldi.

Zaha Twitch canlı yayını sırasında platformdan aniden banlandı!

Canlı yayında gerçekleşen banın ardından ise yıldız futbolcu duruma ilişkin olarak Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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Ceren

Kick'e geç zahacım :)

Kerem Senol

ülen her yerde kuralları hiçe sayarsanız sonunda böyle olur, Karşısında TFF yok enseye Tokat döte parnak olmaz,. Adamın aklını alırlar...😂😜😂💙💛💙💛💙💪💪💪