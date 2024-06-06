Galatasaraylı Wilfried Zaha Twitch'te Oyun Yayını Yaparken Ban Yedi
Galatasaraylı Wilfried Zaha Twitch'te Oyun Yayını Yaparken Ban Yedi
Twitch banından kaçış yok! Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha Twitch'te Call of Duty: Modern Warfare 3 yayını yaparken aniden banlandı.
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Galatasaray'ın şampiyonluğunun önemli mimarlarından Wilfried Zaha'nın futbol dışında bir tutkusu daha var, oyunlar!
Wilfried Zaha geçtiğimiz dakikalarda da Twitch kanalında yayındaydı.
Zaha Twitch canlı yayını sırasında platformdan aniden banlandı!
Canlı yayında gerçekleşen banın ardından ise yıldız futbolcu duruma ilişkin olarak Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
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Kick'e geç zahacım :)
ülen her yerde kuralları hiçe sayarsanız sonunda böyle olur, Karşısında TFF yok enseye Tokat döte parnak olmaz,. Adamın aklını alırlar...😂😜😂💙💛💙💛💙💪💪💪