Funda Kayacık Kimdir? Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?
Funda Kayacık Kimdir? Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?
O Ses Türkiye yıllar sonra ekranlara geri döndü. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan program, reytinglerde zirveye oturmayı başardı. Programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu.
'Funda Kayacık Kimdir? Dublaj Sanatçısı Funda Kayacık'ın seslendirdiği karakterler nelerdir? Funda Kayacık kimi seçti ve Instagram hesabı ne?' soruları merak edilmeye başlandı.
Funda Kayacık Kimdir? ve hakkında tüm merak edilenlere birlikte bakalım!
İşte, detaylar...
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Funda Kayacık Kimdir?
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Funda Kayacık Kariyeri
Funda Kayacık Seslendirdiği Karakterler
Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?
Funda Kayacık Instagram hesabı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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