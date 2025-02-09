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Funda Kayacık Kimdir? Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?

Funda Kayacık Kimdir? Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2025 - 19:25

O Ses Türkiye yıllar sonra ekranlara geri döndü. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan program, reytinglerde zirveye oturmayı başardı. Programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu. 

'Funda Kayacık Kimdir? Dublaj Sanatçısı Funda Kayacık'ın seslendirdiği karakterler nelerdir? Funda Kayacık kimi seçti ve Instagram hesabı ne?' soruları merak edilmeye başlandı.

Funda Kayacık Kimdir? ve hakkında tüm merak edilenlere birlikte bakalım!

İşte, detaylar...

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Funda Kayacık Kimdir?

Funda Kayacık Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Funda Kayacık, O Ses Türkiye'ye sesiyle ve dublaj yeteneğiyle damga vuran bir seslendirme sanatçısı.

Funda Kayacık Kariyeri

Funda Kayacık Kariyeri

2016 yılında dublaj sektörüne giren Funda Kayacık, ‘rabarba’ olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer aldı. Üniversitede Opera eğitimi alan Kayacık, 2019 yılında dublaj sanatçılığına geri döndü.

Funda Kayacık Seslendirdiği Karakterler

Funda Kayacık Seslendirdiği Karakterler

League of Legends oyunundaki Briar, Barbie filmlerindeki Brooklyn Roberts ve çocuk programı Cocomelon’daki Nico-Nina karakterlerini seslendiriyor.

Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?

Funda Kayacık O Ses Türkiye'de Kimi Seçti?

Funda Kayacık'a, ilk turda tüm jüri üyeleri döndü ancak Gökhan Özoğuz, Hadise tarafından blocklandı. Bunun üzerine Funda, tercihini Beyazıt Öztürk'ten yana kullandı.

Funda Kayacık Instagram hesabı

Funda Kayacık Instagram hesabı

Funda Kayacık'ın O Ses Türkiye'ye katıldığı anki takipçi sayısı 258 bin. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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