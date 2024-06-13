Nereden Baksan Kral Hareket: iShowSpeed Mr. Beast'ten Kazandığı Ödülü Filistin'e Bağışladı
Nereden Baksan Kral Hareket: iShowSpeed Mr. Beast'ten Kazandığı Ödülü Filistin'e Bağışladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnternet aleminin delisi iShowSpeed şu anda dünyanın en popüler yayıncı ve içerik üreticilerinden.
iShowSpeed geçtiğimiz günlerde bol ödüllü yarışmaları ve yardım projeleriyle tanıdığımız ünlü YouTuber Mr.Beast'in düzenlediği son yarışmadan ter dökmüştü.
Peki iShowSpeed bu büyük ödül ile ne yaptı dersiniz? Kendisi ödülün yarısını Filistin'e destek olmak için bağışladı!
Hemen yayınlarından birkaç kesitle örnek verelim.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bağış ayağına terörü finanse ediyorsunuz. Gazze operasyonu bu kadar uzadıysa sebebi bu ''iyilik elçileri ''