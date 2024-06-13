Nereden Baksan Kral Hareket: iShowSpeed Mr. Beast'ten Kazandığı Ödülü Filistin'e Bağışladı

Genelde delilikleri ile radarımıza takılan ünlü yayıncı ve içerik üreticisi iShowSpeed bu kez altın gibi kalbiyle gönlümüzü çaldı. Ünlü yayıncı Mr. Beast'in yarışmasından kazandığı büyük ödülünün yarısını Filistin için bağışladı.