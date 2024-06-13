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Nereden Baksan Kral Hareket: iShowSpeed Mr. Beast'ten Kazandığı Ödülü Filistin'e Bağışladı

Nereden Baksan Kral Hareket: iShowSpeed Mr. Beast'ten Kazandığı Ödülü Filistin'e Bağışladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:35

Genelde delilikleri ile radarımıza takılan ünlü yayıncı ve içerik üreticisi iShowSpeed bu kez altın gibi kalbiyle gönlümüzü çaldı. Ünlü yayıncı Mr. Beast'in yarışmasından kazandığı büyük ödülünün yarısını Filistin için bağışladı.

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İnternet aleminin delisi iShowSpeed şu anda dünyanın en popüler yayıncı ve içerik üreticilerinden.

İnternet aleminin delisi iShowSpeed şu anda dünyanın en popüler yayıncı ve içerik üreticilerinden.

Ronaldo aşkı, deliliğini ve eğlencesini sınırsızca sergilemesi ve ülkemize olan sempatisi ile kendisi internet aleminin gördüğü en renkli kişiliklerden.

iShowSpeed geçtiğimiz günlerde bol ödüllü yarışmaları ve yardım projeleriyle tanıdığımız ünlü YouTuber Mr.Beast'in düzenlediği son yarışmadan ter dökmüştü.

iShowSpeed geçtiğimiz günlerde bol ödüllü yarışmaları ve yardım projeleriyle tanıdığımız ünlü YouTuber Mr.Beast'in düzenlediği son yarışmadan ter dökmüştü.

Zorlu bir Wipe Out parkurunda tam da kendinden beklendiği gibi canını dişine takıp kendini hiç sakınmadan yarışan iShowSpeed, Mr. Beast'ten 100 bin dolarlık ödül kazanmıştı.

Peki iShowSpeed bu büyük ödül ile ne yaptı dersiniz? Kendisi ödülün yarısını Filistin'e destek olmak için bağışladı!

Peki iShowSpeed bu büyük ödül ile ne yaptı dersiniz? Kendisi ödülün yarısını Filistin'e destek olmak için bağışladı!

Ödülün yarısı olan 50 bin doları Filistin'de sürüp giden İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren insanlara yardım için bağışlayan iShowSpeed öncesinde de yayınlarında Filistin'e olan desteğini göstermekten asla çekinmiyordu.

Hemen yayınlarından birkaç kesitle örnek verelim.👇

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azattiq

Bağış ayağına terörü finanse ediyorsunuz. Gazze operasyonu bu kadar uzadıysa sebebi bu ''iyilik elçileri ''