İnternetin Delisi IShowSpeed Ronaldo'nun Efsane Viral Videosunu Baştan Yarattı
İnternetin Delisi IShowSpeed Ronaldo'nun Efsane Viral Videosunu Baştan Yarattı
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Deliliklerini artık kanıksadığımız ünlü yayıncı IShowSpeed'in Ronaldo sevgisini sağır sultan bile duydu desek yeridir!
Ronaldo sevgisinde yeni bir level açan IShowSpeed bu defa da Ronaldo'nun viral olan şaka videosunu baştan yarattı.
Ronaldo'nun insanları trolleyip daha sonra futbol yetenekleriyle büyülediği, IShowSpeed'e ilham veren videonun orijinali ise şöyle. 👇
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