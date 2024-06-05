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İnternetin Delisi IShowSpeed Ronaldo'nun Efsane Viral Videosunu Baştan Yarattı

İnternetin Delisi IShowSpeed Ronaldo'nun Efsane Viral Videosunu Baştan Yarattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 12:54

Deliliklerine alışık olduğumuz ünlü yayıncı IShowSpeed bu defa da hayranı olduğu Ronaldo'nun meşhur şaka videosunu yeniden yaratarak futbol becerilerini ortaya koydu.

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Deliliklerini artık kanıksadığımız ünlü yayıncı IShowSpeed'in Ronaldo sevgisini sağır sultan bile duydu desek yeridir!

Deliliklerini artık kanıksadığımız ünlü yayıncı IShowSpeed'in Ronaldo sevgisini sağır sultan bile duydu desek yeridir!

Ünlü futbolcuya müthiş bir hayranlık besleyen 19 yaşındaki yayıncı geçtiğimiz günlerde aldığı lüks spor arabayı tamamen Ronaldo temalı olacak şekilde kaplatacak kadar büyük bir fan.

Ronaldo sevgisinde yeni bir level açan IShowSpeed bu defa da Ronaldo'nun viral olan şaka videosunu baştan yarattı.

Ronaldo'nun insanları trolleyip daha sonra futbol yetenekleriyle büyülediği, IShowSpeed'e ilham veren videonun orijinali ise şöyle. 👇

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