Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!
Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!
Her ay yenilenen oyun kütüphanesi ile birlikte özellikle ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Game Pass kütüphanesindeki en iyi PC oyunlarını bir araya topladık!
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10. Hi-Fi Rush
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9. Far Cry 6
8. Palworld
7. Assassin's Creed Valhalla
6. Manor Lords
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5. Star Wars Jedi: Survivor
4. It Takes Two
3. Forza Horizon 5
2. Senua’s Saga: Hellblade II
1. Diablo 4
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