Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!

Cal Kestis'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk oyunda daha tecrübesiz olan ana karakterimiz bu yapımda kendini bulmuş ve artık olaylara daha hakim bir şekilde karşımıza çıkıyor. Serinin bu devam oyununu şu an Game Pass üzerinden oynama şansınız bulunuyor. Yaklaşık 60-70 saatlik bir macera ise sizleri bekliyor olacak.