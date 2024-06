Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!

Hazır yeni Far Cry oyunu söylentileri de yükselmişken serisinin şimdilik son ürünü olan Far Cry 6'ya da bir göz atabilirsiniz. Tropikal bir adada klasik Far Cry temasını yaşamak ve devrimci bir karakteri yönetmek için bu oyunu da Game Pass kataloğundan tercih edebilirsiniz.