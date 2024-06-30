Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!

Game Pass Sahipleri Toplanın: PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 15:01

Her ay yenilenen oyun kütüphanesi ile birlikte özellikle ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Game Pass kütüphanesindeki en iyi PC oyunlarını bir araya topladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10. Hi-Fi Rush

10. Hi-Fi Rush

Henüz yeni kapanan Tango Gameworks imzalı Hi-Fi Rush, oyuncuların çok sevdiği bir oyun haline dönüşmeyi başardı. Hatta beklediğinden çok daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Game Pass'in en çok oynanan oyunları arasında da boy göstermiş durumda.

9. Far Cry 6

9. Far Cry 6

Hazır yeni Far Cry oyunu söylentileri de yükselmişken serisinin şimdilik son ürünü olan Far Cry 6'ya da bir göz atabilirsiniz. Tropikal bir adada klasik Far Cry temasını yaşamak ve devrimci bir karakteri yönetmek için bu oyunu da Game Pass kataloğundan tercih edebilirsiniz.

8. Palworld

8. Palworld

Pokemon serisine benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Palworld, aynı zamanda çıktığı tarihte ortalığı kasıp kavurmayı da başarmıştı. 'Silahlı pokemon' olarak adlandırabileceğimiz bu yapım, üst üste rekorlar kırmış ve Steam'in en çok satan oyunları arasında başı çekmişti.

7. Assassin's Creed Valhalla

7. Assassin's Creed Valhalla

Bu listeye elbette bir Assassin's Creed oyunu yakışırdı. Devasa bir açık dünya içerisinde Viking temasını ele alan Assassin's Creed Valhalla, oyuncular tarafından oldukça seviliyor. Mirage ve yakında çıkacak Shadows gibi oyunlardan önce Valhalla topraklarına adım atmak isteyebilirsiniz.

6. Manor Lords

6. Manor Lords

Slavic Magic tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından Nisan ayında yayınlanan strateji-şehir kurma oyunu Manor Lords, Game Pass'in en çok tercih edilen oyunları arasında yer alıyor. Oldukça detaylı bir şehir kurma oyunu arayanlar için harika bir alternatif olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Star Wars Jedi: Survivor

5. Star Wars Jedi: Survivor

Cal Kestis'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk oyunda daha tecrübesiz olan ana karakterimiz bu yapımda kendini bulmuş ve artık olaylara daha hakim bir şekilde karşımıza çıkıyor. Serinin bu devam oyununu şu an Game Pass üzerinden oynama şansınız bulunuyor. Yaklaşık 60-70 saatlik bir macera ise sizleri bekliyor olacak.

4. It Takes Two

4. It Takes Two

Eşle dostla, hatta sevgiliyle oynanabilecek en iyi oyunlardan birisi olan It Takes Two, aynı zamanda Yılın Oyunu ödülü gibi birçok ödüle de ev sahipliği yapıyor. İki kişi ile birlikte oynanan bu yapımı Game Pass içerisinde dilediğiniz gibi oynama şansınız bulunuyor.

3. Forza Horizon 5

3. Forza Horizon 5

Devasa bir açık dünya içerisinde gerçekçi araç sürüş deneyimleri yaşatan Forza Horizon 5, aynı zamanda akıllara durgunluk veren görselliği ile de büyülemeyi başarıyor. Kendisi, haritasında özgürce dolaşabileceğiniz en güncel yarış-simülasyon oyunlarından bir tanesi.

2. Senua’s Saga: Hellblade II

2. Senua’s Saga: Hellblade II

Henüz Mayıs ayında çıkan Senua’s Saga: Hellblade II, Game Pass kütüphanesinin en yeni oyunlarından bir tanesi. Serinin ilk oyunundaki hikayeyi devam ettiriyor ve oyunculara psikolojik bir gerilim deneyimi sunmasının yanı sıra aynı zamanda derin bir hikaye unsuru da vadediyor.

1. Diablo 4

1. Diablo 4

Serinin bu en yeni oyunu 2023'ün en çok beklenen ve oynanan yapımları arasında yer almıştı. Game Pass PC sahipleri Diablo 4'ü istediği zaman indirebiliyor ve oynayabiliyor. Nefretin kızı Lilith'i yenmek ve karanlığa aydınlık getirmek için sizlere güzel bir fırsat doğdu gibi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın