Yaşınızı Yüzünüze Çarpacak Anket: Yayına Başlayalı Tam 15 Yıl Olan Dizi Hangisi?
Yaşınızı Yüzünüze Çarpacak Anket: Yayına Başlayalı Tam 15 Yıl Olan Dizi Hangisi?
Zamanın hızlı geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha sanki dünmüş gibi gelen olaylar ve diziler bize hem yaşımızı hatırlatıyor hem de zamanın hızla akıp geçtiğini. Yıllar önce izlediğimiz ama henüz yıllar geçtiğini fark etmediğimiz dizilerin yeri kalbimizde baki. Yaşınızı yüzünüze çarpacak bu anket için hazır mısınız?
Anket: Yayına Başlayalı Tam 15 Yıl Olan Dizi Hangisi?
Haydiiii!
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Sence bu dizilerden hangisi 15 yıl önce yayın hayatına başlamış olabilir?
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Maalesef bilemedin!😕 Tekrar şansını denemek ister misin?👆
Tebriklerrrrr!!!!!🥳 Evet "Ezel" dizisi bundan tam 15 yıl önce yani 2009 yılında yayına başladı.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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