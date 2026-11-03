İlyas Yalçıntaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 'yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan yargılanıyordu. Yalçıntaş, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyetinin ara kararıyla tahliye edildi.
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Yalçıntaş’ın yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tahliye edildi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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