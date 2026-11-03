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İlyas Yalçıntaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi

İlyas Yalçıntaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 16:45
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 'yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan yargılanıyordu. Yalçıntaş, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada mahkeme heyetinin ara kararıyla tahliye edildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Yalçıntaş’ın yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tahliye edildi

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tahliye edildi

'Yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla yargılanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Duruşmada davaya ilişkin değerlendirmede bulunan mahkeme heyeti, ara kararla Yalçıntaş'ın tahliyesine hükmetti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda Yalçıntaş'ın tutukluluk hali sona ererken, hakkındaki dava devam ediyor. 

Mahkeme, Yalçıntaş’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Aralık’a ertelendi.

Tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunmasına, “Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum...' sözleriyle başlamıştı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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