90'lardan Bugüne Bambaşka Bir Tarz: Seren Serengil'in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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Seren Serengil'i yıllar içinde kimi zaman sahnede, kimi zaman magazin programlarında izledik. Kariyeri boyunca farklı tarzlar deneyen ünlü ismin geçmiş yıllardaki fotoğrafıyla yakın tarihli röportaj görüntüsü yan yana gelince, görünümündeki değişim de dikkat çekti.
Seren Serengil, müzikten televizyona uzanan kariyeriyle uzun yıllardır magazin dünyasının tanınan yüzlerinden.
Geçmiş yıllardaki koyu renkli, hacimli saçları zaman içinde yerini farklı renklere ve modellere bıraktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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