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90'lardan Bugüne Bambaşka Bir Tarz: Seren Serengil'in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

90'lardan Bugüne Bambaşka Bir Tarz: Seren Serengil'in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 13:31
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Seren Serengil'i yıllar içinde kimi zaman sahnede, kimi zaman magazin programlarında izledik. Kariyeri boyunca farklı tarzlar deneyen ünlü ismin geçmiş yıllardaki fotoğrafıyla yakın tarihli röportaj görüntüsü yan yana gelince, görünümündeki değişim de dikkat çekti.

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Seren Serengil, müzikten televizyona uzanan kariyeriyle uzun yıllardır magazin dünyasının tanınan yüzlerinden.

Seren Serengil, müzikten televizyona uzanan kariyeriyle uzun yıllardır magazin dünyasının tanınan yüzlerinden.

Öztürk Serengil'in kızı olarak küçük yaşlardan itibaren kameralarla tanışan Serengil, ilerleyen yıllarda şarkıcılık ve oyunculuk yaptı. Sonrasında Duymayan Kalmasın ve Söylemezsem Olmaz gibi programlarda magazin yorumculuğuyla izleyici karşısına çıktı. Açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü isim, yıllar boyunca farklı imajlarla da karşımıza geldi.

Geçmiş yıllardaki koyu renkli, hacimli saçları zaman içinde yerini farklı renklere ve modellere bıraktı.

Geçmiş yıllardaki koyu renkli, hacimli saçları zaman içinde yerini farklı renklere ve modellere bıraktı.

Eski fotoğrafında kabarık saçları, kırmızı ruju ve belirgin kaşlarıyla dönemin stilini yansıtan Serengil, yakın tarihli röportajında açık sarı ve düz saçlarıyla görülüyor. Göz makyajı ve dudaklarında tercih ettiği tonlar da eski görünümünden ayrılıyor. İki kare, Serengil'in kişisel tarzıyla birlikte yıllar içinde değişen güzellik ve moda tercihlerini de gösteriyor.

Eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince, Serengil'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Saç renginden makyajına kadar pek çok farklı tercih deneyen Serengil, bugün daha farklı bir imajla kameraların karşısına çıkıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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