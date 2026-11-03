90'lardan Bugüne Bambaşka Bir Tarz: Seren Serengil'in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Eski fotoğrafında kabarık saçları, kırmızı ruju ve belirgin kaşlarıyla dönemin stilini yansıtan Serengil, yakın tarihli röportajında açık sarı ve düz saçlarıyla görülüyor. Göz makyajı ve dudaklarında tercih ettiği tonlar da eski görünümünden ayrılıyor. İki kare, Serengil'in kişisel tarzıyla birlikte yıllar içinde değişen güzellik ve moda tercihlerini de gösteriyor.

Eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince, Serengil'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Saç renginden makyajına kadar pek çok farklı tercih deneyen Serengil, bugün daha farklı bir imajla kameraların karşısına çıkıyor.