23 Kilo Verdi, İmajını Yeniledi! Doğukan Güngör'ün Değişimi Dikkat Çekti
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteriyle tanınan Doğukan Güngör, bu kez fiziksel değişimiyle dikkat çekti. Toplam 23 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, yeni görünümünü ve hayatındaki değişimi anlattı.
Kaynak: Gazetemagazin
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir isme dönüştü.
Yeni projesiyle ekranlara dönen oyuncunun verdiği kilolar ve değişen imajı da dikkat çekti.
Güngör, değişimini yalnızca verdiği kilolarla sınırlı görmediğini de anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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