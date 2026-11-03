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23 Kilo Verdi, İmajını Yeniledi! Doğukan Güngör'ün Değişimi Dikkat Çekti

23 Kilo Verdi, İmajını Yeniledi! Doğukan Güngör'ün Değişimi Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:31
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteriyle tanınan Doğukan Güngör, bu kez fiziksel değişimiyle dikkat çekti. Toplam 23 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, yeni görünümünü ve hayatındaki değişimi anlattı.

Kaynak: Gazetemagazin

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Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir isme dönüştü.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir isme dönüştü.

Daha önce Meryem ve Zümrüdüanka gibi dizilerde rol alan oyuncu, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti'yle yaptı. Doğa'yla yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ve tartışmalı kararlarıyla izleyiciyi sık sık kızdıran Fatih, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Güngör ise bu rolün ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Haysiyet dizisinde Mehmet karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni projesiyle ekranlara dönen oyuncunun verdiği kilolar ve değişen imajı da dikkat çekti.

Yeni projesiyle ekranlara dönen oyuncunun verdiği kilolar ve değişen imajı da dikkat çekti.

Askerlik dönüşünde görünümündeki değişimle konuşulan Güngör, katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir dönem kilolarının gündeme geldiği hatırlatılan oyuncu, toplamda 23 kilo verdiğini söyledi. Zayıflamasının yanı sıra saç ve sakal tarzındaki değişiklikle de dikkat çeken Güngör, alışılan Fatih görüntüsünden farklı bir imajla kameraların karşısına geçti.

Güngör, değişimini yalnızca verdiği kilolarla sınırlı görmediğini de anlattı.

“Aksiyon almak lazım bence” diyen oyuncu; yeni bir karakter, yeni bir iş, yeni bir vücut ve yeni bir mantaliteyle her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Davette giydiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetilen Güngör, bu yoruma da “Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz” yanıtını verdi. Oyuncunun yeni projesi kadar 23 kiloluk değişimi de röportajın öne çıkan konularından oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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