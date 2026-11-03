23 Kilo Verdi, İmajını Yeniledi! Doğukan Güngör'ün Değişimi Dikkat Çekti

“Aksiyon almak lazım bence” diyen oyuncu; yeni bir karakter, yeni bir iş, yeni bir vücut ve yeni bir mantaliteyle her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Davette giydiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetilen Güngör, bu yoruma da “Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz” yanıtını verdi. Oyuncunun yeni projesi kadar 23 kiloluk değişimi de röportajın öne çıkan konularından oldu.