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Adriana Lima'yı Ağlattığı İddia Edilmişti: Metin Hara Hakkındaki Söylentilere Yanıt Verdi

Adriana Lima'yı Ağlattığı İddia Edilmişti: Metin Hara Hakkındaki Söylentilere Yanıt Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 12:01
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2017'de ortaya çıkan aşkıyla magazin gündemine oturan Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın ilişkisi, yolları ayrıldıktan yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Sosyal medyada, Hara'ya ait olduğu öne sürülen ve ilişkinin nasıl bittiğini anlatan bazı sözler dolaşıma girdi. Paylaşım kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekti ve tepkilere yol açtı. Hara ise konuyla ilgili sessiz kalmadı ve bir açıklama yaparak sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti.

Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.

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Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı 2017'den 2019'a kadar sürmüştü.

Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı 2017'den 2019'a kadar sürmüştü.

Metin Hara ve Adriana Lima'nın birlikteliği o dönem Türkiye'de ve yurt dışında epey konuşulmuştu. Lima, Hara için sık sık Türkiye'ye gelmiş ve Bodrum'da tatil yapmıştı.

Çiftin ilişkisi 2019'da sona erdi, yani aradan yaklaşık 7 yıl geçti. Yolları ayrıldıktan sonra Lima kendi hayatına devam etti, Hara ise magazin gündeminden giderek uzaklaştı.

Yaklaşık 7 yıl önce biten ilişkiyle ilgili sosyal medyada Hara'ya atfedilen sözler yayıldı.

Yaklaşık 7 yıl önce biten ilişkiyle ilgili sosyal medyada Hara'ya atfedilen sözler yayıldı.

Sosyal medyada, bitmiş ilişkiyle ilgili bir iddia yayıldı. İddiaya göre Hara şöyle demişti:

'Adriana'yı ben terk ettim. Defalarca aramasına rağmen telefonlarını açmadım. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, 'Metin, help me, help me' diyordu, geri dönmemi istiyordu. Fakat o sıralar kitap yazdığım için kendimi duyguya tam vermem lazımdı, o yüzden geri barışmak istememiştim.'

Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu ve pek çok kişinin tepkisini çekti.

Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Asla paylaşmadığım özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde ses kaydı, yazılı belge veya somut bir kanıt varsa kamuoyuyla paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm.'

O paylaşımı şöyle bırakalım:

O paylaşımı şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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