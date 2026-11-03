Adriana Lima'yı Ağlattığı İddia Edilmişti: Metin Hara Hakkındaki Söylentilere Yanıt Verdi
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2017'de ortaya çıkan aşkıyla magazin gündemine oturan Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın ilişkisi, yolları ayrıldıktan yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Sosyal medyada, Hara'ya ait olduğu öne sürülen ve ilişkinin nasıl bittiğini anlatan bazı sözler dolaşıma girdi. Paylaşım kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekti ve tepkilere yol açtı. Hara ise konuyla ilgili sessiz kalmadı ve bir açıklama yaparak sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti.
Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.
Metin Hara ile Adriana Lima'nın aşkı 2017'den 2019'a kadar sürmüştü.
Yaklaşık 7 yıl önce biten ilişkiyle ilgili sosyal medyada Hara'ya atfedilen sözler yayıldı.
Metin Hara, bu sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.
O paylaşımı şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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