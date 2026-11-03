Adriana Lima'yı Ağlattığı İddia Edilmişti: Metin Hara Hakkındaki Söylentilere Yanıt Verdi

Metin Hara ve Adriana Lima'nın birlikteliği o dönem Türkiye'de ve yurt dışında epey konuşulmuştu. Lima, Hara için sık sık Türkiye'ye gelmiş ve Bodrum'da tatil yapmıştı.

Çiftin ilişkisi 2019'da sona erdi, yani aradan yaklaşık 7 yıl geçti. Yolları ayrıldıktan sonra Lima kendi hayatına devam etti, Hara ise magazin gündeminden giderek uzaklaştı.