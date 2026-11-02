TikTok'ta Slime Çılgınlığı Geri Döndü: 65 Bin Kişi Canlı Yayında Dev Karışımın Büyümesini İzledi

Akım ilk kez 2016-2018 arasında patlama yapmıştı. 2026'da ise slime, kayıtlı videodan çıkıp canlı yayına taşındı: yayıncılar dev bir karışımı kameranın önünde hazırlıyor, izleyiciler gönderdikleri sanal hediyelerle neyin ekleneceğine ya da slime'ın ne kadar büyüyeceğine karar veriyor.

28 Ekim tarihli haberlere göre bu yayınlardan birinin anlık izleyici sayısı yaklaşık 65,8 bine çıktı. Yayını yapan çiftin bir gecede 3 milyon TL kazandığı iddia edilince konu hızla gündeme oturdu. Görüntülerde zemine yayılan koca bir slime kütlesi, çevresinde ise sıra sıra dizilmiş tutkal ve boya şişeleri dikkat çekiyor.

Çift rakamı doğru bulmadı. Yayın sonunda 140 bin jeton topladıklarını, bunun açıkladıkları orana göre yaklaşık 519-560 dolara denk geldiğini söylediler. Kazançlarından vergi kesildiğini de vurguladılar. Milli Gazete'ye göre bu dönüşüm oranı bütün TikTok hesapları için geçerli sabit bir oran değil.