TikTok'ta Slime Çılgınlığı Geri Döndü: 65 Bin Kişi Canlı Yayında Dev Karışımın Büyümesini İzledi
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TikTok'ta 2016-2018 yıllarında popüler olan slime akımı, bu kez canlı yayın formatıyla geri döndü. Yayıncılar izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerle karışıma malzeme ekliyor, dev boyutlara ulaşan slime'lar yayında büyüyor. Yayınlardan birini aynı anda yaklaşık 65 bin kişi izlerken, bir gecede 3 milyon TL kazanıldığı iddiası gündem oldu; yayını yapan çift ise rakamı yalanladı.
Slime akımı yaklaşık 10 yıl sonra canlı yayınla geri döndü: bir yayını aynı anda 65 bin kişi izledi.
Bir dev slime için tıraş köpüğünden sirkeye birçok malzeme gerekiyor, tek yayının faturası 16 bin 700 TL'yi buldu.
Hediye yağdıkça yayıncılardan sıra dışı istekler geliyor, eleştiriler de tam bu noktada yoğunlaşıyor.
Uzmanlar uyarıyor: Boraks ve bazı tutkallar cilt alerjisine, gözle temas ve yutma ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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