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TikTok'ta Slime Çılgınlığı Geri Döndü: 65 Bin Kişi Canlı Yayında Dev Karışımın Büyümesini İzledi

TikTok'ta Slime Çılgınlığı Geri Döndü: 65 Bin Kişi Canlı Yayında Dev Karışımın Büyümesini İzledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 20:02 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 20:10
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TikTok'ta 2016-2018 yıllarında popüler olan slime akımı, bu kez canlı yayın formatıyla geri döndü. Yayıncılar izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerle karışıma malzeme ekliyor, dev boyutlara ulaşan slime'lar yayında büyüyor. Yayınlardan birini aynı anda yaklaşık 65 bin kişi izlerken, bir gecede 3 milyon TL kazanıldığı iddiası gündem oldu; yayını yapan çift ise rakamı yalanladı.

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Slime akımı yaklaşık 10 yıl sonra canlı yayınla geri döndü: bir yayını aynı anda 65 bin kişi izledi.

Slime akımı yaklaşık 10 yıl sonra canlı yayınla geri döndü: bir yayını aynı anda 65 bin kişi izledi.

Akım ilk kez 2016-2018 arasında patlama yapmıştı. 2026'da ise slime, kayıtlı videodan çıkıp canlı yayına taşındı: yayıncılar dev bir karışımı kameranın önünde hazırlıyor, izleyiciler gönderdikleri sanal hediyelerle neyin ekleneceğine ya da slime'ın ne kadar büyüyeceğine karar veriyor.

28 Ekim tarihli haberlere göre bu yayınlardan birinin anlık izleyici sayısı yaklaşık 65,8 bine çıktı. Yayını yapan çiftin bir gecede 3 milyon TL kazandığı iddia edilince konu hızla gündeme oturdu. Görüntülerde zemine yayılan koca bir slime kütlesi, çevresinde ise sıra sıra dizilmiş tutkal ve boya şişeleri dikkat çekiyor.

Çift rakamı doğru bulmadı. Yayın sonunda 140 bin jeton topladıklarını, bunun açıkladıkları orana göre yaklaşık 519-560 dolara denk geldiğini söylediler. Kazançlarından vergi kesildiğini de vurguladılar. Milli Gazete'ye göre bu dönüşüm oranı bütün TikTok hesapları için geçerli sabit bir oran değil.

Bir dev slime için tıraş köpüğünden sirkeye birçok malzeme gerekiyor, tek yayının faturası 16 bin 700 TL'yi buldu.

Klasik slime tarifi su, tutkal ve kıvam verici bir maddeden oluşuyor. Canlı yayınlarda ise iş bununla kalmıyor: bazı yayıncılar karışıma tıraş köpüğü, sabun, sirke, yumurta ve un gibi malzemeler de katıyor.

Mynet'in aktardığı görüntülerde yüzlerine kâğıt torba geçiren iki yayıncı, önlerine dizdikleri tıraş köpüğü ve boya şişeleriyle geniş bir kapta slime hazırlıyor.

Bu işin bir maliyeti de var. 3 milyon TL iddiasına yanıt veren çift, yalnızca malzemeye yaklaşık 16 bin 700-16 bin 800 TL harcadıklarını açıkladı. Yani yayından elde edilen gelirin başında, dev bir karışım için alınan şişe ve kutuların faturası duruyor.

Hediye yağdıkça yayıncılardan sıra dışı istekler geliyor, eleştiriler de tam bu noktada yoğunlaşıyor.

Sistemin işleyişi basit. İzleyici jeton satın alıyor, bu jetonlarla yayıncıya sanal hediye gönderiyor, yayıncı da hediyenin türüne göre karışıma bir şey ekliyor ya da slime'ı büyütüyor. Hediye ne kadar çoksa yayın o kadar uzuyor, yayın uzadıkça da izleyici sayısı artıyor.

Eleştiriler tam burada başlıyor. Tartışma, izleyici hediyeleri karşılığında yayıncılardan sıra dışı davranışlar istenmesi ve çocukların bu yayınları taklit etme riski üzerinde yoğunlaşıyor. Mynet'in derlediği görüntülerden birinde bir yayıncı, 'Bir hevesle açtığımız slime yayınında fazla hediye gelince bizim çirkefliğimiz' yazısıyla damacana pompasından kovaya su dolduruyor.

Uzmanlar uyarıyor: Boraks ve bazı tutkallar cilt alerjisine, gözle temas ve yutma ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Slime'ın içindeki boraks, yapıştırıcı ve boyalar ciltte alerji, egzama ve solunum yolunda tahrişe neden olabiliyor. Uzmanlara göre özellikle boraks ve bazı tutkal türleri uzun süreli cilt temasında tahrişe yol açıyor; gözle temas ya da yutulma ise daha ciddi sağlık sorunlarına kapı aralıyor. İçeriği bilinmeyen karışımların yüze veya saça sürülmesi de risk taşıyor. Mynet'in haberinde uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi ve iç organlar üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği de belirtiliyor.

Konu yeni de değil. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017'de yaptığı uyarıda boraksın toz halindeyken solunmasının, özellikle çocuklar tarafından, gözle ve ciltle temasının tehlike oluşturduğunu bildirmişti. Bakanlık, oyuncak güvenliği yönetmeliğine uygun ve test edilmiş ürünlerin tercih edilmesini önermişti.

Canlı yayınlardaki hediye yarışı sürdükçe slime tartışmasının da önümüzdeki günlerde gündemde kalması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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