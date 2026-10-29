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TikTok Canlı Yayınında Slime Yapan Bir Yayıncı Tek Seferde 875 TL'lik Hediye Aldı

TikTok Canlı Yayınında Slime Yapan Bir Yayıncı Tek Seferde 875 TL'lik Hediye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 09:51

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TikTok canlı yayınlarında son günlerde en çok konuşulan akımların başında slime yapımı geliyor. İzleyicilerin gönderdiği sanal hediyeler, yayıncının önündeki karışıma hangi malzemeyi ekleyeceğini belirleyen bir etkileşim aracına dönüşmüş durumda ve her yeni hediye slime'ın rengini, kıvamını ve boyutunu saniyeler içinde değiştiriyor. Bu izleyenleri yayın boyunca ekranda tutuyor. 

Bu yayınlardan birinde slime'ına tıraş köpüğü takviyesi isteyen yayıncıya tek seferde 875 TL değerinde hediye gönderildi. Yayıncının, hediyelerin ardından büyük bir sevince boğulduğu ve hediye gönderenleri teşekkür yağmuruna tuttuğu görüldü.

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Peki slime yayınları hediyelerle nasıl para kazandırıyor?

Peki slime yayınları hediyelerle nasıl para kazandırıyor?

Slime yayınlarının işleyişi, izleyiciyi seyirci olmaktan çıkarıp yayının bir parçası haline getirmeye dayanıyor. Yayınlarda su, sim, pudra ve tıraş köpüğü gibi malzemeler kullanılıyor ve izleyicilerin gönderdiği hediyelere göre karışıma yeni malzemeler ekleniyor. Slime büyüdükçe merak artıyor, merak arttıkça yayına yeni izleyiciler katılıyor ve hediye gönderme isteği de yükseliyor.

TikTok'ta hediyeler, izleyicilerin gerçek parayla satın aldığı jetonlarla gönderiliyor. Yayıncıya ulaşan hediyeler platformun komisyonu düşüldükten sonra gelire dönüşebildiği için bu sistem yayıncılar açısından karşılıklı bir döngü oluşturuyor. Üstelik slime yapımında kullanılan malzemeler de oldukça ucuz. Haberlere göre bir kilogram slime jeli internette yaklaşık 235 ile 420 TL arasında satılıyor.

Öte yandan bir dermatoloji uzmanı, boraks gibi kimyasallar içeren karışımların ciltte tahrişe ve kimyasal yanıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kimileri bu yayınları gereksiz bulurken, kimileri de TikTok'ta daha önce gördüğümüz canlı yayınlara göre çok daha masum olduğunu savunuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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