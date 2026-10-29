TikTok Canlı Yayınında Slime Yapan Bir Yayıncı Tek Seferde 875 TL'lik Hediye Aldı

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TikTok canlı yayınlarında son günlerde en çok konuşulan akımların başında slime yapımı geliyor. İzleyicilerin gönderdiği sanal hediyeler, yayıncının önündeki karışıma hangi malzemeyi ekleyeceğini belirleyen bir etkileşim aracına dönüşmüş durumda ve her yeni hediye slime'ın rengini, kıvamını ve boyutunu saniyeler içinde değiştiriyor. Bu izleyenleri yayın boyunca ekranda tutuyor.
Bu yayınlardan birinde slime'ına tıraş köpüğü takviyesi isteyen yayıncıya tek seferde 875 TL değerinde hediye gönderildi. Yayıncının, hediyelerin ardından büyük bir sevince boğulduğu ve hediye gönderenleri teşekkür yağmuruna tuttuğu görüldü.
Peki slime yayınları hediyelerle nasıl para kazandırıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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