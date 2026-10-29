TikTok Canlı Yayınında Slime Yapan Bir Yayıncı Tek Seferde 875 TL'lik Hediye Aldı

Slime yayınlarının işleyişi, izleyiciyi seyirci olmaktan çıkarıp yayının bir parçası haline getirmeye dayanıyor. Yayınlarda su, sim, pudra ve tıraş köpüğü gibi malzemeler kullanılıyor ve izleyicilerin gönderdiği hediyelere göre karışıma yeni malzemeler ekleniyor. Slime büyüdükçe merak artıyor, merak arttıkça yayına yeni izleyiciler katılıyor ve hediye gönderme isteği de yükseliyor.

TikTok'ta hediyeler, izleyicilerin gerçek parayla satın aldığı jetonlarla gönderiliyor. Yayıncıya ulaşan hediyeler platformun komisyonu düşüldükten sonra gelire dönüşebildiği için bu sistem yayıncılar açısından karşılıklı bir döngü oluşturuyor. Üstelik slime yapımında kullanılan malzemeler de oldukça ucuz. Haberlere göre bir kilogram slime jeli internette yaklaşık 235 ile 420 TL arasında satılıyor.

Öte yandan bir dermatoloji uzmanı, boraks gibi kimyasallar içeren karışımların ciltte tahrişe ve kimyasal yanıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kimileri bu yayınları gereksiz bulurken, kimileri de TikTok'ta daha önce gördüğümüz canlı yayınlara göre çok daha masum olduğunu savunuyor.