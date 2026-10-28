Slime Yayınından 3 Milyon TL Kazandıkları İddia Edilmişti! Çift Gerçek Kazancı Açıkladı
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TikTok'ta son günlerde herkesin konuştuğu slime yayınları, bu kez ortaya atılan milyonluk kazanç iddiasıyla gündemde! Lady BuneLan adıyla yayın yapan içerik üreticisi ve birlikte yayın yaptığı kişinin devasa slime hazırladığı canlı yayını aynı anda 65 binden fazla kişinin izlediği konuşulurken, ikilinin tek gecede 3 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü.
Sosyal medyada yayılan rakamların ardından yayıncılar sessizliğini bozdu. Topladıkları jeton miktarını ve slime için harcadıkları parayı açıklayan ikili, iddia edilen kazançla kendi hesaplarının aynı olmadığını anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
TikTok'ta son günlerin en çok konuşulan akımlarından biri, saatler boyunca canlı yayında hazırlanan devasa slime'lar oldu!
Sosyal medyada milyonluk kazanç iddiası dolaşırken çift, yayın sonunda ellerine geçen parayla ilgili açıklama yaptı.
Üstelik çiftin açıklamasına göre yayın sırasında yalnızca hediye toplanmıyor, dev slime'ı hazırlamak için de ciddi miktarda malzeme kullanılıyor.
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