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Slime Yayınından 3 Milyon TL Kazandıkları İddia Edilmişti! Çift Gerçek Kazancı Açıkladı

Slime Yayınından 3 Milyon TL Kazandıkları İddia Edilmişti! Çift Gerçek Kazancı Açıkladı

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 23:11
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TikTok'ta son günlerde herkesin konuştuğu slime yayınları, bu kez ortaya atılan milyonluk kazanç iddiasıyla gündemde! Lady BuneLan adıyla yayın yapan içerik üreticisi ve birlikte yayın yaptığı kişinin devasa slime hazırladığı canlı yayını aynı anda 65 binden fazla kişinin izlediği konuşulurken, ikilinin tek gecede 3 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü. 

Sosyal medyada yayılan rakamların ardından yayıncılar sessizliğini bozdu. Topladıkları jeton miktarını ve slime için harcadıkları parayı açıklayan ikili, iddia edilen kazançla kendi hesaplarının aynı olmadığını anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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TikTok'ta son günlerin en çok konuşulan akımlarından biri, saatler boyunca canlı yayında hazırlanan devasa slime'lar oldu!

Bir zamanlar çocukların oyuncak olarak kullandığı slime, şimdilerde binlerce kişinin aynı anda izlediği, izleyicilerin gönderdikleri sanal hediyelerle yön verdiği bir yayın formatına dönüştü. Kimi izleyici su ekletiyor, kimi sim ya da farklı malzemeler gönderilmesini sağlıyor. 

Hediyeler geldikçe slime büyüyor, yayın da uzadıkça uzuyor. Son olarak TikTok'ta Lady BuneLan adıyla yayın yapan, kullanıcı adı @kubrakbrkbr olan içerik üreticisinin dev slime yayını dikkat çekti. Aynı anda yaklaşık 65 bin kişinin izlediği yayın sosyal medyada hızla yayılırken, yayını yapan çiftin bir gecede 3 milyon TL kazandığı iddia edildi. 

Konu, hem izleyici sayısıyla hem de ortaya atılan kazanç rakamıyla tartışma yarattı.

Sosyal medyada milyonluk kazanç iddiası dolaşırken çift, yayın sonunda ellerine geçen parayla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada milyonluk kazanç iddiası dolaşırken çift, yayın sonunda ellerine geçen parayla ilgili açıklama yaptı.

İkilinin aktardığına göre dev slime yayınında toplam 140 bin jeton toplandı. Ancak bu jetonların doğrudan milyonlarca liralık kazanç anlamına gelmediğini belirten çift, TikTok'un ödeme sistemini de kendi deneyimleri üzerinden anlattı.

A-1 liginde bulunmayan yayıncılara 250 ila 270 jeton karşılığında 1 dolar ödendiğini söyleyen ikili, kazançlarını çektikten sonra vergi ödediklerini de hatırlattı. 

Çiftin verdiği oran üzerinden yapılan hesaplama, 140 bin jetonun yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geldiğini gösteriyor. Elbette bu rakam, ikilinin beyan ettiği dönüşüm oranına dayanıyor; bağımsız olarak doğrulanmış bir ödeme tutarı değil. Ancak açıklamalarına bakılırsa sosyal medyada konuşulan 3 milyon TL ile kendi hesapları arasında oldukça büyük bir fark var.

Üstelik çiftin açıklamasına göre yayın sırasında yalnızca hediye toplanmıyor, dev slime'ı hazırlamak için de ciddi miktarda malzeme kullanılıyor.

İkili, bir önceki yayında hazırladıkları slime için yaklaşık 16 bin 700 ila 16 bin 800 TL harcadıklarını söyledi. Yayının bir sohbet ya da PK yayını olmadığını, kullanılan malzemelerin de gider olarak hesaba katılması gerektiğini vurguladılar. Açıklamalarında şu ifadeleri kullandılar:

'Yayın sonu 140 bin jeton aldık. A-1 liginde değilseniz, 250-270 jetona karşılık 1 dolar veriyor. Buna karşılık tabii ki verginizi de ödüyorsunuz çektikten sonra.'

Malzeme maliyetine de değinen çift, 'Dünkü dev slime için yaklaşık olarak 16.700-16.800 liralık bir malzeme gitti' diyerek kazanç hesabında bu giderin de dikkate alınması gerektiğini anlattı. Böylece bir gecede 3 milyon TL kazandıkları yönündeki iddialara kendi rakamlarıyla yanıt vermiş oldular. Peki sizce saatlerce slime yapılan yayınların bu kadar ilgi görmesinin sebebi ne?

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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