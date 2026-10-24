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Bir İçerik Üreticisi TikTok'ta Slime Yapan Yayıncıların Bir Gecede Topladığı Parayı Hesapladı

Bir İçerik Üreticisi TikTok'ta Slime Yapan Yayıncıların Bir Gecede Topladığı Parayı Hesapladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 20:57

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Son dönemde TikTok'ta canlı yayında slime yapmak adeta bir furyaya dönüştü. Geceler boyunca süren yayınlarda yayıncılar saatlerce slime karıştırıp esnetirken, izleyiciler de gönderdikleri hediyelerle yayını ayakta tutuyor. İnsanların gönderdiği hediyelere göre slime'a ekleme yapan yayıncılar, yayın sonunda ciddi paralar kazanmış oluyor. 

'efsaass' isimli kullanıcı, gece boyunca slime yapan bir yayıncının canlı yayınını izleyen arkadaşının, gelen hediyeleri TL karşılığıyla hesapladığını anlattı. Yayıncının tek bir yayında yaklaşık 70 bin TL'lik hediye topladığını söyleyen genç kadın, yayın sonunda bile hediyelerin gelmeye devam ettiğini ekledi. Vergi ve kesintiler düşüldüğünde bile geriye ciddi bir tutar kaldığını vurgulayan içerik üreticisi, izleyicileri bu yayınlara hediye göndermeyi bırakmaya çağırdı. Aylık maaş seviyesindeki paranın tek bir gecede kazanıldığını dile getiren genç kadın yaşanan duruma tepki gösterdi.

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Peki TikTok'ta canlı yayın hediyeleri nasıl paraya dönüşüyor?

Peki TikTok'ta canlı yayın hediyeleri nasıl paraya dönüşüyor?

Canlı yayını izleyenler, gerçek parayla jeton satın alıyor ve bu jetonlarla yayıncıya hediye gönderiyor. Ekranda birkaç saniyelik bir animasyon olarak beliren her hediye, yayıncının hesabında önce puan olarak birikiyor. Bu puanlar daha sonra elmasa çevriliyor ve belirli bir miktara ulaşıldığında nakit olarak çekilebiliyor.

Bu süreçte platform da bir komisyon alıyor. Yani izleyicinin hediye için harcadığı tutarın tamamı yayıncıya ulaşmıyor. Jetonların fiyatı ise ülkeye, kura ve kullanılan cihaza göre değişiyor. Yayıncının eline geçen net tutar da gönderilen hediyenin türüne göre farklılık gösteriyor. Hediye göndermek herkes için mümkünken, elmasları nakde çevirebilmek için yayıncının belirli yaş ve topluluk kurallarına uygun olması gerekiyor. Slime yayınlarında ise her bir hediye farklı bir materyali temsil ediyor, kullanıcının gönderdiği hediyeye göre slime şekillendiriliyor. Bu da insanları daha çok hediye göndermeye teşvik ediyor. Yayın hızla akarken izleyici de slimeların ne hale geleceğini merak ediyor. Hediye gönderen kişi canlı yayına doğrudan müdahale ettiğinden, interaktif bir yayın haline geliyor. 

Dolayısıyla izlerken küçük bir jest ya da oyun gibi görünen her hediye, aslında gerçek bir harcamaya karşılık geliyor. Geceler süren yayınlarda bu küçük jestler birikince de ortaya dikkat çektiği büyüklükte rakamlar çıkabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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