Bir İçerik Üreticisi TikTok'ta Slime Yapan Yayıncıların Bir Gecede Topladığı Parayı Hesapladı

Canlı yayını izleyenler, gerçek parayla jeton satın alıyor ve bu jetonlarla yayıncıya hediye gönderiyor. Ekranda birkaç saniyelik bir animasyon olarak beliren her hediye, yayıncının hesabında önce puan olarak birikiyor. Bu puanlar daha sonra elmasa çevriliyor ve belirli bir miktara ulaşıldığında nakit olarak çekilebiliyor.

Bu süreçte platform da bir komisyon alıyor. Yani izleyicinin hediye için harcadığı tutarın tamamı yayıncıya ulaşmıyor. Jetonların fiyatı ise ülkeye, kura ve kullanılan cihaza göre değişiyor. Yayıncının eline geçen net tutar da gönderilen hediyenin türüne göre farklılık gösteriyor. Hediye göndermek herkes için mümkünken, elmasları nakde çevirebilmek için yayıncının belirli yaş ve topluluk kurallarına uygun olması gerekiyor. Slime yayınlarında ise her bir hediye farklı bir materyali temsil ediyor, kullanıcının gönderdiği hediyeye göre slime şekillendiriliyor. Bu da insanları daha çok hediye göndermeye teşvik ediyor. Yayın hızla akarken izleyici de slimeların ne hale geleceğini merak ediyor. Hediye gönderen kişi canlı yayına doğrudan müdahale ettiğinden, interaktif bir yayın haline geliyor.

Dolayısıyla izlerken küçük bir jest ya da oyun gibi görünen her hediye, aslında gerçek bir harcamaya karşılık geliyor. Geceler süren yayınlarda bu küçük jestler birikince de ortaya dikkat çektiği büyüklükte rakamlar çıkabiliyor.