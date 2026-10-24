Bir İçerik Üreticisi TikTok'ta Slime Yapan Yayıncıların Bir Gecede Topladığı Parayı Hesapladı

Son dönemde TikTok'ta canlı yayında slime yapmak adeta bir furyaya dönüştü. Geceler boyunca süren yayınlarda yayıncılar saatlerce slime karıştırıp esnetirken, izleyiciler de gönderdikleri hediyelerle yayını ayakta tutuyor. İnsanların gönderdiği hediyelere göre slime'a ekleme yapan yayıncılar, yayın sonunda ciddi paralar kazanmış oluyor.
'efsaass' isimli kullanıcı, gece boyunca slime yapan bir yayıncının canlı yayınını izleyen arkadaşının, gelen hediyeleri TL karşılığıyla hesapladığını anlattı. Yayıncının tek bir yayında yaklaşık 70 bin TL'lik hediye topladığını söyleyen genç kadın, yayın sonunda bile hediyelerin gelmeye devam ettiğini ekledi. Vergi ve kesintiler düşüldüğünde bile geriye ciddi bir tutar kaldığını vurgulayan içerik üreticisi, izleyicileri bu yayınlara hediye göndermeyi bırakmaya çağırdı. Aylık maaş seviyesindeki paranın tek bir gecede kazanıldığını dile getiren genç kadın yaşanan duruma tepki gösterdi.
Peki TikTok'ta canlı yayın hediyeleri nasıl paraya dönüşüyor?
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